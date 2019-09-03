路透社公開錄音　港特首林鄭：若可能第一時間會辭職

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）《路透社》昨日（2）特別報導中，引述一段閉門會議中的錄音，指香港特首林鄭月娥在會議中以英語表示，自己引發「不可饒恕的混亂（unforgivable havoc）」，如果有選擇的話會選擇第一時間辭職。

林鄭月娥上週與香港商界人士閉門會面，《路透社》從與會的三名人士處，取得其中長達24分鐘的錄音。林鄭以英語表示，她對情勢的誤判導致這場危機，「如果我有選擇的話，第一件事是辭職（If I have a choice, the first thing is to quit.）」，並指「作為特首，造成如此巨大的混亂，責無旁貸。（For a chief executive to have caused this huge havoc to Hong Kong is unforgivable）」

林鄭亦稱，自己對於當前的危機能處理的空間相當有限，因為這場抗議在美中兩大經濟體的緊張關係下，已經變成涉及中國「國家安全」及「主權」的問題。

林鄭並提及，北京並未對解決香港危機設下「國慶期限」，但中國「願意打持久戰（willing to play long）」來耗盡抗議的動能，就算這代表將對中國帶來一定程度的經濟損傷，包含外資的撤資等。

另外，林鄭表示中國完全沒有計畫出動解放軍入港鎮壓，「他們知道代價太高。」林鄭解釋，中國用很多時間建立自己的國際上發聲的地位，「毀掉這種正面的建設顯然不在中國的計畫之中。」

林鄭稱現在不是「自憐自憫（self-pity）」的時候，但她無法提出有效的政治解決方案，以「減輕前線警員的壓力」並「安撫對政府、尤其是特首本人極度憤怒的大部分和平示威者」，是她「最大的悲哀（biggest sadness）」。《路透社》早前亦曾引述知情人士報導，北京拒絕林鄭提出的方案，並指令不得允諾任何訴求。

然而，林鄭在今日（3）卻召開記者會，表示從未向北京提過請辭。香港特首辦公室發言人表示，這場會面屬於林鄭月娥與商界人士的私下會面，特首辦不會予以評論。中國港澳辦則未對此事有所回應。