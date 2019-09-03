朱宗慶打擊樂加巡獲矚目　全心投入年底重頭戲

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）朱宗慶打擊樂團（以下簡稱朱團）加拿大巡演於蒙特婁、多倫多、溫哥華三地演出，在台灣文化節上精彩的展演更吸引多家媒體主動報導，此巡演已於近日落幕，而朱團已返台專心籌備年底的擊樂劇場《泥巴》。

朱宗慶打擊樂團首度展開的「聚焦加拿大」巡演，十天內從北美東岸到西岸，於蒙特婁、多倫多、溫哥華三地演出共三場音樂會，在結束加拿大巡演後，樂團旋即返台，投入年底重大製作－擊樂劇場《泥巴》之籌備工作。

藝術總監朱宗慶表示，這次到加拿大巡演，受到國際打擊樂界和當地僑界的高度關注與熱情接待，看到大家都把參與樂團演出當作是一件引以為榮的事，讓我感覺到，多年來對藝術專業追求的堅持，以及用藝術文化與世界交朋友的理念，是值得且有具體累積的！日前正式啟動為迎接35周年而作的倒數500天計畫。

朱團日前發布新聞稿指出，首日在蒙特婁Amphitheatre of Gesù圓形劇場舉行的《Beats of hearts》音樂會，由加拿大Sixtrum打擊樂團以及華僑協會總會蒙特婁分會共同主辦，出色的室內樂音響效果，加上團員精湛的演奏，獲得高度的評價。

隔日，朱團受由加拿大亞裔活動協會策劃的台灣文化節（TaiwanFest）之邀，在安大略湖畔景色優美的湖濱中心（Harbourfront center），舉辦音樂會戶外公演，從下午採排到晚間的正式演出，吸引非常多民眾駐足。該節慶已於加國累積出不小的文化聲量，更吸引多家媒體主動採訪報導。

壓軸演出為朱團三訪的溫哥華伊莉莎白女王劇院（Queen Elizabeth Civic Theater），《Stunning Virtuosity》專場音樂會，吸引溫哥華副市長Melissa De Genova、加拿大國會議員Hon. Katrina Chen、法國駐溫哥華大使館大使Philippe Sutter等政商人士。

朱團推出的加拿大巡演以及豆莢寶寶兒童音樂會皆已落幕，現在正全力投入年底的重頭戲－擊樂劇場《泥巴》的跨界製作，將於11月23日至12月15日登場，更多詳情請前往官網及臉書查詢。