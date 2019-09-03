國內首次寵物食品品質認證名單出爐！

強調「品質•安全」的「SNQ國家品質標章」，在今年增設「寵物食品類｣的審評認證，率先成為台灣及亞洲第一個評選寵物食品的標章，而首批自主申請並通過審核的寵物食品名單也正式出爐！結果顯示業者用心研製出幾近於人類食用標準的寵食，同時積極設法避免犬貓的食物過敏問題，甚至還有可提供符合狗狗實際需求的客製化日糧！反映出迎合飼主寵愛毛小孩的心理以及毛孩經濟正夯的現象。

而寵物食品的好壞是如何評判的？SNQ根據現行相關法規及參考國際上的管理標準，與主管機關和專家們確認從「品質管制｣、「安全與衛生｣、「產品特色｣及「產品內涵｣四大面向檢核犬貓的飼糧、機能性食品和處方食品等。而負責審核和把關的人選，則是邀聘國內產官學界的代表性專家擔任SNQ寵物食品類的評審委員，包括曾任農委會、科技部等要職的首長官員、國立大學動科系知名教授以及獸醫師等十餘位。

本次參與的品項以國產品占多數，飼糧和機能性食品大約各占半數，在機能訴求上以改善犬貓的抵抗力、過敏、關節、腸胃和皮毛等問題。這些產品也都依照政府規定進行了至少六大項的安全性檢驗，包括黃麴毒素、微生物、重金屬、農藥、保存劑&抗氧化劑和三聚氰胺等，並提供原料的來源證明，且加工廠幾乎都有HACCP和ISO驗證；其中有些國內自有品牌的寵物食品甚至已外銷多國、獲得國際大獎，或是可根據犬隻生理參數做到客製化的日糧調配。

從原料來看，也可以感受到這些寵食的優良和用心，不僅有用到雞鴨羊魚和干貝，甚至為了降低食物過敏的風險而採用罕見的魚種–鬼頭刀；還有有機的紅藜和亞麻籽粉、台灣地瓜、黑豆和藍莓等冷乾蔬果，以及有使用綠茶和迷迭香等草本萃取物，也有加入柿子萃取物以吸附糞臭，還有許多人食的保健素材也被添加在寵食中，包括益生菌、酵素、膠原蛋白、葡萄糖胺、魚油和褐藻醣膠等。此外，有飼糧產品在製程上以水解技術處理食材，以減輕消化負擔和降低致敏率。由此可見，這些通過SNQ認證的寵食業者幾乎是以人食的規格和態度在製作給毛孩的食物，而且在安全性和品質管控上達到一定的水準，讓人看到國產寵物食品的實力。

本次申請SNQ認證的企業普遍都提到，很高興看到有這樣一個集結寵物食品各領域專家的平台，讓他們在經歷獨自摸索和努力之後，可以得到明確且專業的指引和建議，雖然第一次參與這樣正式、有系統的審查讓他們相當震撼，但也十分肯定與珍惜有這樣的機制，可以推動企業和產業持續精進。

協助推動SNQ國家品質標章「寵物食品類」的合作單位包括台經院生技產業研究中心、獸醫師公會全聯會、寵物食品及用品公會、飼料及動物用藥公會/全聯會和寵物商業公會全聯會等。寵物食品類認證申請一年有兩梯次，第二梯次將於九月底截止，想瞭解相關資訊者可聯繫02-26557888。欲瞭解認證產品更詳細的審評資訊或查詢更多通過認證的各類產品，請上SNQ國家品質標章官網（www.snq.org.tw）。