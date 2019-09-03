機票達人布萊N：飛機搭到厭世都要去中美洲

跑遍世界35國的旅遊暨機票達人－布萊N，今年跟著中美洲經貿辦事處前往四個友邦國家－貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜闖蕩，造訪多處經典旅遊勝地，驚呼中美洲跟他想像的不一樣，即使搭了16-17小時的飛機累到厭世，這一生也非去造訪一趟不可！

中美洲經貿辦事處上(8)月30日在高雄舉辦旅遊講座，邀請擔任「中美洲觀光旅遊推廣大使」的布萊N分享中美洲旅遊面面觀，並透過自身經驗及長期鑽研機票累積的專業知識，幫助愛好旅遊的朋友們，在經濟實惠預算內，完成一趟中美洲夢想之旅。

中美洲擁有豐富旅遊資源，神秘色彩的馬雅遺跡、充滿歷史文化的殖民古城、浪漫加勒比海渡假海灘及高聳雄偉的火山，多數景點更被聯合國教科文組織列為世界遺產。

布萊N表示，這趟旅程完全顛覆他對中美洲邦交國的印象，其中最令他感動的莫過於搭直升機俯瞰貝里斯的大藍洞，景色之壯麗讓他屏息難以言語。當然中美洲其他的經典觀光景點他也沒錯過，包含：爬上瓜地馬拉提卡爾金字塔；造訪宏都拉斯科班馬雅遺址；以及一探尼加拉瓜著名的馬沙亞火山熔岩，都是建議必踩的景點。

而不會說西班牙語的布萊N，也體驗了背包客口中CP值超高，便宜且師資優良的瓜地馬拉語言學校，上了幾小時的課程後，馬上可以跟當地人哈拉上幾句。當然，這趟旅程他嚐遍了不少中美洲美食，對於尼加拉瓜鮮嫩多汁的牛排讚不絕口，不過中美洲主食之一的鹹紅豆飯/泥則是讓他退避三舍，訝異為什麼紅豆不是吃甜的！

目前台灣已有旅行社推出主打中美洲四個邦交國的旅遊行程，以優惠的價格一次輕鬆造訪馬雅文明、火山歷險與飛躍藍洞。而想走自助行的朋友最在意的莫過於機票價格，從台灣飛往中美洲各國因為沒有直飛班機，勢必要轉機。布萊N表示機票網路平台販售台北至中美洲國家-哥斯大黎加的價格十分優惠，甚至低於2萬元，建議自助旅行的朋友可以買這段機票，再轉搭內陸航空或是改以陸路前往這四個邦交國，可以省下不少預算。

這次精彩的旅遊分享會，高雄民眾參加相當踴躍，透過活動也進一步了解中美洲國家的優美景色與獨特文化。10月份中美洲旅遊座談會將移師台北舉辦，對中美洲旅遊有興趣的朋友們請隨時關注【中美洲經貿辦事處臉書粉絲團】，掌握台北場講座報名訊息。