〈時評〉無薪假、失業勞工激增 政府應對策何在？

國際經濟受中美貿易大戰、英國脫歐及香港動盪不安的影響，國內經濟亦呈現不穏定狀況。企業界實施無薪假或大量解僱員工現象，快速惡化，政府有必要未雨綢繆，規劃勞工待業或失業的各項社會安全或福利措施，避免傷害勞工，造成社會問題，那就非國家之福了。

根據勞動部統計，今年上半年500人以上大型企業，實施解僱勞工的有七家，100人以下企業有125家，通報人數共計4,510人。

史上最大量解僱勞工的時間是2015年，當時共有135家企業，通報解僱勞工9,540人，其中500人以上企業只有2家，100人以下企業114家。兩相比較，今年500人以上大型企業解僱勞工的情況嚴重，值得密切注意。

目前工廠放無薪假或解僱勞工最嚴重的是工具機產業，但太陽能產業，加上中連貨運、台糖超市、定穎電子、燦坤集團等企業的裁員，亦造成勞工失業問題，重要原因。

據了解，勞動部統計，企業實施無薪假，8月中旬比起7月底，增加6家，人數增加1,341人，總計26家，人數2,012人。

令人擔心的是，8月下旬已知的又有中華映管裁員2,200人，綠能裁員300人，兩者相加又增加2,500人。而且因為8月開始陸客來台大幅萎縮，觀光旅遊業，包括旅行社、遊覧車、旅宿業、餐飲、伴手禮等業者，都將受到衝擊，預料會使無薪假、裁員人數再増。

政府一向重視勞工權益，可以理解，但是面對經濟因素，勞工失業或待業問題日益嚴重，政府有必要預做規劃防範，包括失業或待業補助、轉職輔導、職業訓練、心理諮商、安家計畫等多層面社會安全及救助或福利措施，都要及時推動執行，避免勞工失業或待業，經濟無著，發生憾事，甚至造成社會問題。

目前國內外經濟環境黑天鵝滿天飛，台商回流僱用勞工，又需要作業流程及時間，緩不濟急。期待政府在此尶尬期間，應該要趕快拿出具體有效措施，保護失業或待業勞工，讓他們平安渡過經濟寒冬，則國家幸甚，人民幸甚。