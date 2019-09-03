〈時評〉被迫害妄想症？

國民黨準總統候選人韓國瑜，一再指控「被黑」、「被國家機器監控」、「座車可能被裝追蹤器」；韓國瑜國政顧問團召集人張善政，也在公布第一批顧問團名單的同時，煞有介事撂下一句「蔡英文總統敢對著關公及媽祖神像發誓不會監聽顧問團成員，然後才決定要不要再公布下一批顧問團名單！」

馬英九卸任總統寶座後，因洩密案遭高等法院改判刑四個月時，不是心平氣和表示「尊重司法獨立審判」，而是呼天喚地指控「民進黨司法手段清算政敵！」

坊間論者率多認為這些人患了「被迫害妄想症」，其實是言重了。以馬、韓、張等人以往長期窩在殖民統治者（也就是迫害者、加害者）那一邊吃香喝辣的經歷看，這些人其實都心知肚明。搞迫害、加害那一套，正是國民黨的專利與專長，即便在時移勢易的今天，除了極少數「異類」敢／會發出微弱的雜音、做出「不合群」的動作外，當年的保護傘大抵還是堅實完好未被解構；要阻擋他們繼續當吃香喝辣的迫害者與加害者都難了，那還輪得到他們「被迫害」？

這些人喊「被黑」、「被國家機器監控」、「座車可能被裝追蹤器」、「被監聽」、「被司法手段清算」，說穿了，其實是在做的無本生意：一者，藉指控這些有的、沒的，把非我族類執政者（也就是民進黨）亂棒打成還不是跟中國國民黨一樣胡作非為，哪有比較好？二者，順便撈取盲目、愚蠢到「被出賣還幫對方數錢」的台灣人的同情與支持！

不是嗎？老韓「被黑」的，私德也好、私生活也罷，再冤屈，有甚於當年的「黑名單」諸君子嗎？黑名單是那個政黨執政時的「傑作」？誰又是炮製黑名單的職業學生與校園間諜？

被國家機器監控、監聽？是在說白色恐怖的年代嗎？有切膚之痛的陳文成，已「被墜樓」台大校園；公然監聽國會議員的前檢察總長黃世銘，已逍遙自在爽領退休金。這些人、這些事，不都發生在國民黨執政、國民黨黨員掌權的時候？

司法手段清算政敵？那不是國民黨的拿手好戲嗎？雷震、美麗島諸人，怎麼入的獄？連前國民黨秘書長許水德自己都洋洋得意招認「法院是國民黨開的」，話還說得不夠清楚與露骨赤裸嗎？馬英九在總統任內，一篇針對曾起訴他的侯寬仁檢察官的報紙投書讓其如獲至寶，乃下條子給法務部長「請王部長清峰一閱並說明」，侯檢察官旋即遭到懲處。這樣的馬總統沒有「司法手段清算政敵」的問題嗎？今天，執政的民進黨在司法改革交了一張大白卷，「法院是國民黨開的」的惡形惡狀即便已稍有收歛，但指控「民進黨司法手段清算政敵」，未免太抬舉民進黨的能耐，也未免太小看許許多多「色盲」司法人員，辦案時只看到綠色、看不到藍色的厲害了！

總言之，迫害者或迫害者聯盟共犯結構的成員，哪會知道被迫害是怎回事？是啥滋味？又哪來的被迫害妄想症？

（作者為新竹教育大學退休副教授）