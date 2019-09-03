健康意識抬頭 開元食品引進西班牙大廠可芮莎蕃茄醬料

現在餐飲趨勢越來越專注在健康議題上，所以來自地中海飲食的概念也吹進台灣，身為國內重要食品原料供應大廠-開元食品特別引進世界第六大蕃茄加工品牌可芮莎CONESA進入台灣，可芮莎蕃茄醬料主要產區為伊比利半島，得天獨厚的氣溫、雨水與土壤環境，造就出全球知名的蕃茄醬料產品，在開元食品的引進之下，勢必掀起餐飲應用上的熱烈關注。

開元食品總是站在餐飲客戶的前面，掌握最新流行趨勢，並為食品安全做全方位的把關，可芮莎蕃茄系列產品，在歐洲Clean Label 的理念下，成分潔淨、製程透明，符合最新的國際食品趨勢，料理應用上可以做到讓客戶與消費者同步安心與放心；而為了縮減商品原料導入的開發時程，開元食品邀請五星級人氣主廚韓衍緒師傅主持，推出以蕃茄醬料為主軸的菜單設計，協助店家針對自己的餐飲型態，規劃出更多樣化的創意搭配料理，且能符合國際在健康飲食、成分潔淨透明的趨勢，滿足現今消費者對於餐飲美食的消費需求。

其中韓衍緒主廚就設計了一道「晶凍蕃茄沙拉」，以蕃茄基底醬做出晶凍主體，搭配開元食品”光源農場”品牌的貝比生菜、芝麻葉等健康蔬菜，及略做炙燒的煙燻鮭魚，最後以梅醋醬搭襯，就呈現出一款非常符合地中海飲食的健康沙拉料理，把醬料做出創意的晶凍應用變化。

而另一道「紙包蕃茄燉海鮮」，是以可芮莎CONESA蕃茄丁為主角，先將魚肉、鮮蝦、蛤蜊、花枝等海鮮煎至半熟，再準備以蕃茄丁為主的高湯醬汁，以食品級烘焙紙為包裝，將所有食材都包裹後送入燉煮，就可以把蕃茄天然的微酸微甜口感，在燉煮過程中被海鮮料理完整吸附，使得海鮮的肉質更加甘甜爽口，且紙包的造型相當能符合消費者喜歡拍照打卡的特性，能為餐廳創造出不同的話題性。

開元食品引進的可芮莎CONESA品牌，是以蕃茄加工業產量聞名全球，2018產能位居全世界第六名，從育苗、栽種、合作農場、加工生產都一條龍處理，做到完善的產品追蹤追溯生產管理。外銷世界各國，包含：英國、法國、德國、日本、中東、俄羅斯、紐澳、瑞典等66個國家，受到各國消費者的熱烈支持，相信能為台灣餐飲客戶與美食愛好者帶來更優質的美味選擇。