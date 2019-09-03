饗美食聚感情 天成飯店集團『饗聚宴席』全新上市

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成飯店TICC世貿會館共同推出「饗聚宴席」，以賓主盡歡的心意，餐桌上大器澎湃的家宴美饌，敬獻主廚手工私房菜，海納嚴選食材，融合中西烹調手法，『饗美食，聚感情』盛宴款待。

集團三館共推出近百道的菜色，讓消費者於聚餐桌席上有更多選擇，菜單一共分為七大類別，從迎賓風味集24道任選6道、豪華美饌8選1道、特色美饌8選2道、湯品6選1道、甜湯2選1道、法式甜點集與季節鮮果，共13道珍饈美饌，嚴選新鮮食材，道道功夫菜色，精緻的擺盤更加大器體面。亦可品嘗到集團三館不同之特色美饌，台北天成大飯店每桌NT$11,000 +10%起；天成大飯店TICC世貿會館每桌NT$12,000 +10%起；台北花園大酒店每桌NT$13,000 +10%起。

「饗聚宴席」由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年獻藝，開桌前盛上六道迎賓風味集，有滋味鹹甘開胃的「滬式鳳尾子魚」、嚴選五花肉中段的「古早味三層肉佐蒜生醬油」、「蜂蜜焗南瓜」、鮮香夠勁的「上海油爆蝦」、細膩順滑的「鱔魚粉絲煲」與口感爽脆的「雪菜炒毛豆」敬獻嘉賓；接著豪華美饌以自製XO醬爆炒新鮮波士頓龍蝦，再以韭黃、特製港式蘿蔔糕舖底完成「干醬焗波士頓龍蝦」大器又澎湃。

二道主廚推薦特色美饌，「松露蒸石斑魚」以新鮮石斑魚搭配松露醬、魚露蒸煮可直接品嘗食材之鮮、以上選雞腿肉去骨切丁，輔以秘製醬汁醃製搭配花雕酒提味，再與長米小火煲煮，肉彈牙、米香Q，氣韻十足，拼上自製蝦捲，以現剝草蝦仁與多種香料製成內餡，以腐皮包裹後酥炸，呈上「花雕雞煲飯拼蝦捲」；豪華美饌則可品嘗到集團三館不同之招牌菜色，如台北天成大飯店的「干醬焗波士頓龍蝦」(每桌NT$11,000 +10%)、台北花園大酒店結合旗下PrimeOne牛排館擅長之西式料理推出「美國特選戰斧排」(每桌NT$13,000 +10%)、天成大飯店TICC世貿會館澎湃美味的「西班牙龍蝦海鮮飯」(每桌NT$12,000 +10%)。

湯品獻上「金華濃湯燉全雞」以老母雞、金華火腿、上肉吊製的上湯，搭配3斤重的新鮮仿仔土雞，熬燉2小時，盡饗湯濃肉美的絕妙滋味；再以熱甜湯「紅棗蓮子百合」、美侖美奐的法式甜點集與季節鮮果，為今日盛宴畫下完美且意猶未盡饗聚記憶。