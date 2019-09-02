聽取香港情勢簡報　蔡英文：提供在台港人必要協助

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（2）日聽取國家安全會議針對香港情勢的簡報，並表示政府將提供在台港人必要的協助，包括讓港生繼續在台灣就學等，也將協助在港台商及台灣居民因應可能的變局。

香港《反送中》示威即將進入第四個月，在港府不回應示威者五大訴求下，警方與市民衝突越趨激烈，根據香港警方最新公布數據，六月至今已有超過1,000人被逮補，其中包括社運人士、立法會議員、社工，以及於9月初開學的學生。

根據總統府新聞稿，蔡總統今日前往國安會聽取香港情勢專案小組簡報，了解目前香港情勢最新發，以及政府相關部門目前就各項情勢可能動態的掌握與因應準備，簡報後總統也做出四點指示。

蔡總統表示，台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注，「我們要嚴正呼籲北京當局，應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口。」

蔡總統也呼籲港府，避免過度執法與暴力，以積極的對話化解與人民之間的對立，讓衝突能夠和平理性化解。

蔡總統指出，政府支持香港人民爭取民主和自由，在處理台港交流及港人來台等相關事務時，也都依法處理，一如國際社會必要時基於人道考量提供協助，對於在台港人，政府也會提供必要的協助，不會坐視。

此外，蔡總統表示，對於來台就學的港生，大陸委員會及教育部將全力協助，讓學生們能安心學業，「我們也呼籲港府，理解香港年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。」

最後，蔡總統提及，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，作好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。