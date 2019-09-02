108.9.2 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年8月30日累積開戶數為16,299,767戶，較8月23日累積開戶數為16,250,393戶，增加49,374戶，增幅約0.30%。另本年8月30日現股當日沖銷累積開戶數為1,859,357戶，較8月23現股當日沖銷累積開戶數1,854,443戶，增加4,914戶，增幅約0.26%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月30日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,392戶較8月23日開戶數175,133戶，增加259戶，增幅約0.15%。

三、股票成交量值概況：

(一)上櫃股票截至8月30日止日均值為305.92億元，總成交金額為47,641.36億元，其中盤後定價交易金額為161.59億元。另本年度截至8月30日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.67%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.71%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至8月30日均值為7.53億元，總成交金額為1,196.61億元。

四、本年度上櫃有價證券截至8月30日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計641家，較上週(截至8月23日止)得為信用交易家數640家，增加1家。

(二)融資餘額為483.85億元，較上週(截至8月23日止)融資餘額474.90億元，增加8.95億元，增幅約1.88%。

(三)融券餘額為84,608張，較上週(截至8月23日止)融券餘額86,601張，減少1,993張，減幅約2.30%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.28%，較上週(截至8月23日止)之比例12.27%，增加0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.39%，較上週(截至8月23日止)之比例0.38%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至8月30日止，累計營業天數161日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,966.17億元，本週無異動。

(二)通公司債已上櫃計111家552期，發行餘額為1兆8,922.3億元，較上週增加47億元。

(三)換公司債已上櫃計153家180期，發行餘額為1,241.21億元，較上週增加1.2億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家362期，發行餘額為9,443.41億元，較上週減少15億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計656期約1,745.23億美元，較上週增加1.16億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為30兆9,647.20億元，日均值為1,923.27億元，包含：

1.斷交易4兆6,108.45億元，日均值為286.39億元，佔總成交金額比例為14.89%，其中：

(1)交系統買賣斷成交金額為3兆1,952.62億元，佔買賣斷成交金額比率為69.3%。

(2)所買賣斷成交金額為1兆4,155.83億元，佔買賣斷成交金額比率為30.7%（包含政府債券6,981.19億元，日均值為43.36億元；普通公司債5,839.67億元，日均值為36.27億元；金融債券1,163.89億元，日均值為7.23億元；外國債券171.08億元，日均值為1.06億元）。

2.件交易26兆3,538.75億元，日均值為1,636.89億元，佔總成交金額比例為85.11%，其中等殖成交系統成交金額為3,040.18億元，佔附條件成交金額比率為1.15%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為6.83億美元，以人民幣計價之成交金額為28.68億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0.1億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為87.47億美元，以人民幣計價之成交金額為117.56億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,751.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交2,751.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,080億元。

(三)轉換公司債資產交換：

固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計499.66億元，本年度累計成交金額為288.8億元。

選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計786.14億元，本年度累計成交金額為515.75億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,726.80億元，本年度累計成交金額為1,224.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,400億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計558.07億元，本年度累計成交金額1,575.94億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.50億元，本年度累計成交金額102.75億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,368.09億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年8月30日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：774家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府、安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：2家 (東捷資訊、明達醫)

二、截至108年8月30日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：241家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：19家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家 (宜新實業)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：18家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年8月30日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年8月30日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,105家

五、截至108年8月30日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.9.1~108.9.7)：

(一)一般類股： 無

(二)興櫃股票： 無