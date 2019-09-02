財政部與臺灣企銀主辦　108年統一發票盃花蓮場路跑

財政部與臺灣企銀共同主辦眾所期待廣受路跑界好評的「財政部統一發票盃路跑活動-花蓮場」，於108年9月1日假花蓮縣鯉魚潭開跑了，該路跑活動自民國99年開辦至今，已經邁入第10年，過去9年共辦理了38場，並吸引逾數十萬民眾參加，堪稱路跑界的年度盛事，臺灣企銀向來全力支持與贊助這項活動，很高興於花蓮縣這個山明水秀及豐富原民文化的美麗城市與熱情民眾一起參與這項年度盛事。

這次活動現場除提供完跑禮外，還可參加環保電動機車、50吋液晶電視及智慧掃地機器人等大獎摸彩活動，獎項豐富實用，另外現場更設有眾多宣導攤位供民眾參觀遊憩，熱鬧非凡。統一發票盃路跑活動不僅鼓勵民眾參與戶外休閒運動，更提倡環保、扶助弱勢的意涵，集結各界路跑愛好人士，共同為健康而跑、為愛心而跑，本次活動在財政部與該行共同辦理下，參與民眾相當熱情踴躍，深獲各界肯定與好評。

臺灣企銀施建安總經理指出，該行秉持著「健身不忘獻愛心」的理念，除當地分行同仁及眷屬踴躍參與路跑活動外，亦發動全行員工捐出5萬多張愛心發票致贈公益團體，讓同仁及眷屬透過這項活動跑出健康跑出愛，也充份體現出臺灣企銀對運動結合公益百分百支持之精神，透過這項愛心捐發票活動，幫助眾多弱勢族群。

臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，近年積極推動都更、綠能、銀髮、青創、小微新創及文創等金融業務，除提升服務品質及業務經營績效外，也致力參與各項社會公益活動，對提倡正當休閒運動不遺餘力，持續發揮「取之於社會，用之於社會」的精神，以實際行動落實企業社會責任。