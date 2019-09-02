上週外資在集中市場賣超83.74億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/8/26~2019/8/30）外資在集中市場總買進金額為1,737.28億元，總賣出金額為1,821.02億元，賣超為83.74億元，另統計自2019年年初至8月30日止，外資總買進金額為5兆737.08億元，總賣出金額為5兆1,553.61億元，累計賣超為816.53億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆9,096.51億元新台幣，占全體上市股票市值的40.45%，較8月23日的12兆7,727.66億元新台幣，增加1,368.85億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：燿華：買進77,361千股，賣出18,327千股，買超59,034千股。

第二名：中環：買進47,274千股，賣出14,434千股，買超32,840千股。

第三名：新光金：買進91,268千股，賣出60,519千股，買超30,749千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進153,331千股，賣出193,181千股，賣超39,850千股。

第二名：中鋼：買進41,367千股，賣出74,919千股，賣超33,552千股。

第三名：開發金：買進51,146千股，賣出76,712千股，賣超25,566千股。