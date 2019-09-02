返鄉青年劉奕 IFOAM青年論壇尋求農村無限可能

「第4屆亞洲有機青年論壇」於今(108)年3月由 新北市政府與國際有機農業亞洲聯盟(IFOAM Asia)共同合作辦理， 其中跨國工作坊培訓有位來自新竹的劉奕， 他返鄉隨父親投入有機鴨間稻種植，原感務農者是少數份子； 本次獲選參訓，發現在有機農業路上， 原來還有很多不同的人用不同的方式在走著，自己並不孤單。

劉奕大學時就讀食品科學系，家中從祖父母輩就開始務農， 傳至他已是第三代。十年前因父親提到想「賣空氣賺錢」， 加上祖父又因長期使用慣行農法耕作，致身體不佳， 這讓他理解生態永續經營的重要性，繼而投入有機耕作， 希望透過對環境無負擔的生產方式，實現父親夢想， 也讓消費者吃的安心。劉奕表示，參與這次論壇， 接觸許多不同領域有機工作者帶來的刺激，破除了許多迷思。 他說客家諺語有一句「一暗晡想千條頭路，天一光，本本賣豆腐。」 ，意指只空想不行動，但他覺得應該要再加上「如果不去想， 一輩子賣豆腐」，就是需要透過不斷刺激，農業才能永續發展。 另外，他非常關心台灣農村發展，認為農村不只需要生產者， 還需要搭配不同專業，創造無限可能。這次的論壇， 讓他看到農村新契機，不同農業工作者的想法交流， 能夠給陳舊現況帶來些許撞擊、創造改變的機會。

農業局長李玟表示，為持續與國際有機農業接軌， 新北市政府農業局已成為IFOAM Asia正式會員， 是亞洲第一個以地方政府名義加入該聯盟的組織， 讓新北有機農業也能隨時配合國際發展趨勢調整， 並將最新的有機概念帶給農友。大家共同致力營造友善生產環境， 擴大全球有機生活圈。