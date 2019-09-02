永續經營當道 公司治理為首

最近火紅的永續投資同時包含了環境、社會以及公司治理(ESG) 等三個面向，投資上則以公司治理為首。富邦公司治理(股票代號： 00692)ETF經理人溫芳儀指出，這是因為ESG分數較高， 並不表示企業就一定擁有較佳的獲利表現， 由於公司治理面向與公司長期獲利較有高度相關，故在整體ESG評 鑑上，若其中的公司治理項目有較佳表現， 才更能夠確保企業的經營效益與獲利成長。

溫芳儀表示，公司治理能強化董事結構與運作， 不僅能確保股東權益與公司營運效益，加上資訊透明度更高， 更能與合作廠商及客戶維持長期良好的關係， 這些都有助於創造長期財務績效與永續的經營。

就投資效益來看，溫芳儀也指出， 從國內外研究報告或指數表現來看，加入永續經營評比的投資組合， 長期績效有望表現較佳。2003年哈佛大學及賓州大學華頓商學院 研究顯示，綜觀九○年代，較重視公司治理的企業， 其股價平均年報酬率，可高出大盤約8.5%。2016年Herm es也發表報告，證明公司治理做得好的企業，過去8年每月平均報 酬率會比公司治理做得差的企業高。MSCI指數公司更有資料顯示 ，2007年以來，在MSCI所有國家世界指數成分股中（ACW I Index），經ESG評分後20%的公司歷經產業相關風險衝擊 下，股價在3年內下跌95%的機率，比前30%成分股高出3倍。 當然，這些分析都是著眼長線， 畢竟落實公司治理需要長時間的投入才能顯現出效果。此外， 諸多分析也證實，在E、S、G三項分類中，目前仍以G(公司治理 )對股價影響力最為明顯。

再看台灣，溫芳儀以臺灣指數公司所成立的「臺灣公司治理100指 數」為例，在成分股篩選上，不僅必須通過公司治理評鑑， 強化在董事運作、資訊透明度、及CSR等非財務資訊的揭露之外， 也必須透過流動性及財務指標來評量；尤其在財務指標上， 同時透過每股淨值、稅後淨利以及營收成長率等三項篩選因子， 更有助於確保企業長期獲利與競爭優勢。而在長期績效方面，截至2 019年8月底，以含息的總報酬表現來看，臺灣公司治理100指 數近2年的報酬率為10.4%，高於大盤(加權指數)的8. 98%，表現相對優異。

溫芳儀強調，臺灣公司治理100指數更加重視財務指標的篩選， 由於公司治理是ESG中最重要的一環， 與企業長期獲利有正向關係，因此，富邦公司治理ETF非常適合作 為長期投資核心部位。

近2年臺灣公司治理100指數與臺灣加權指數之總報酬表現

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 7.08.30~2019.08.30