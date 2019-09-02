新北社區大學20周年慶 「社大一堂課」百堂免費送

新北社區大學20周年慶祝活動自今(2) 日至10日於新北市府1樓登場，將市府一樓打造成社大教室， 每天由13所社大聯合免費開設「社大一堂課」， 今日第一堂課即邀請市長侯友宜主講「侯Sir的第二人生」， 與學員分享他的人生轉折與哲學觀。

侯友宜市長表示，新北市重視終身學習， 從民國88年設置社區大學至今已有13所社大， 是全國社大最多的縣市， 從今年9月起新北市29區將區區有社大學習點， 是新北重要的發展里程碑， 每所社大都有獨特的特色及豐富的學習資源， 感謝社大多年的協力付出，期待一起打造安居樂業的新北市。

新北社區大學20周年慶祝活動，以「咱的社大、咱的新北市」 為主題，呈現「安、居、樂、業、共、好」六大主題展區，呈現社大 在「河川流域巡守」、「綠色生活推動」、「在地知識學習」、「 人文技藝傳承」、「公民參與節電」、「弱勢族群關懷」 六大面向的具體成果，並設有多種互動體驗遊戲，如「浮洲團圓飯」 桌遊，以浮洲當地的故事與庶民飲食為主軸， 帶民眾在遊戲中了解浮洲的歷史，另外「土石流模型箱」， 用讓民眾動手體會河川環境保護的重要。

活動也展出「新北社大20周年回顧」，從新北社大20年發展故事 ，重現民國88年草創時一個肥皂箱、大聲公宣揚社大理念的場景， 以及20年來的社大發展地圖及13所社大的在地特色課程成果。 現場除設有拍照體驗區讓民眾感受，另還運用VR科技， 邀民眾共同想像未來新北市社大的圖像及願景。 只要於活動期間看完主題展後至西側服務台答對問題， 還可參與抽獎活動。

教育局表示，從9月到年底將陸續推出「二部曲— 新北社大20厝邊小旅行」，由14條免費在地走讀路線， 帶民眾認識地方小故事、採集社區的聲音；「三部曲— 新北社大20逗陣來讀冊」活動，並將社大書車開至新北市29區， 邀請民眾一起來上課讀好書，讓社大學習遍地開花， 活動詳細資訊將陸續公布於新北市社會教育資源網/社區大學/ 最新消息(https://lll.ntpc.edu.tw/ Module/Bulletin/Index.php)