慕軒飯店＆和逸飯店 秋冬補助優惠加碼送月餅

趁著中秋連假與家人好友一同出遊，感受濃濃秋節氣氛，國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店＆和逸飯店，推出秋冬國旅補助優惠雙重加碼活動，即日起至2019/9/13期間，除了週五到週日入住每房最高可折抵NT$1,000，慕軒飯店及和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館 5館更應景推出「映月中秋」住房送月餅專案，入住即贈《映月中秋禮盒》一盒(價值NT$600)，四款精選口味蛋黃酥(白豆沙蛋黃酥、銀月金皇酥、烏豆沙蛋黃酥、菠蘿蛋黃酥)及兩款法香酥(奶油、巧克力)，配上熱茶及親友相伴，就是賞月的最佳組合！

此外，免費加入飯店AMAZZING CLUB會員，訂房再享95折扣，等同於三重優惠，怎麼算都划算！９月份各館也推出系列活動及優惠，把握機會與家人好友，一同出遊品月餅樂中秋！訂房專線02-7706-3600

中秋假期遊府城 入住和逸飯店‧台南西門館 彩繪燈籠抽大獎

漫遊府城最夯美食景點一次Get，入住和逸飯店‧台南西門館除了可一次網羅週邊的知名台南小吃，飯店內還可暢玩500坪奇趣操場上的電動車、親子小火車以及全樓層室內主題設施及大小朋友都愛的XBOX遊戲機，在中秋連假期間2019/9/13~9/15入住飯店，還可免費參加彩繪燈籠活動(每日限量30組)，全家人一起提著自己DIY的創意燈籠找尋月亮，完成後還有機會抽中兩天一夜飯店住宿券！

慕軒飯店「週末星光夜未眠」 美饡饗宴暢飲酒品

迎接台灣人一年一度最盛大的烤肉祭-中秋節，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧自即日起至2019/9/30，特別推出週五及週六晚間限定「週末星光夜未眠」每人NT$1,100+10%，戶外露臺提供現切爐烤肋眼牛排、碳烤秋刀魚與時令鮮蔬，室內還有特色冷盤、熱鍋、現沖台南牛肉湯及不限杯數的紅白酒供應，隨著現場歌手的美妙歌聲，讓您沉浸於細膩沉穩酒吧氛圍，美好假期就要這樣過！