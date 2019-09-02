郭幕僚：就算「換瑜」 郭台銘也不會代表KMT參選

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今(2)日表示，郭台銘若要選，一定是獨立參選，不會受任何政黨遊說。就算國民黨內有任何變化或決定，郭台銘也不會回去代表國民黨參選。

綜合中央社與《民報》報導，外傳中國國民黨主席吳敦義派密使、前陸委會副主委張顯耀赴中國，帶了一份民調向中國國台辦表達「韓會選不下去」的訊息，並私下拜會郭台銘，傳達高雄市長韓國瑜因民調不斷下滑，盼郭台銘能當國民黨的「備胎人選」。

對此，蔡沁瑜受訪時證實，張顯耀日前確實曾代表吳敦義，打電話給郭台銘，傳達希望會面的訊息。

但若要會面，要用什麼形式、在什麼時間點，在發生這麼多事情後，兩人心中難免有些尷尬，所以要給他們多一點時間沉澱、思考，找出一個最好的碰面方式。

蔡沁瑜強調，就算國民黨內有任何變化或決定，郭台銘也不會回到國民黨代表國民黨參選。此外郭台銘對「換瑜」一事絕對沒有任何期待，這是國民黨要傷腦筋、要解決的事。

她強調，郭台銘一定是獨立參選，不會受到任何政黨的影響、遊說，也跟國台辦一點關係都沒有。對張顯耀的中國行，郭辦一無所悉。

至於還有傳言稱郭台銘的表姊、台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬出面勸退郭，蔡沁瑜回應，沒聽說這件事。