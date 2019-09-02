【快訊】管中閔被控違法兼職 公懲會今宣判「申誡」處分

更新時間: 2019-09-02 15:13

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台大校長管中閔，因為任職政務官期間，替媒體撰寫評論，遭監察院以違法兼職彈劾。

根據《自由》與《中時》最新報導，公懲會認定管中閔違反公務員懲戒法，今天(2)日將他判決「申誡」處分確定。

《風傳媒》引述管中閔律師陳信宏會後受訪表示，司法是人民權益保障最後防線，遺憾今天公懲會做出這樣判決，對人民言論自由的保障是不周到的。

他說目前還沒看到判決全文，看到後，律師團會再看是不是有再審必要。

首次發稿: 2019-09-02 14:44

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台大校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會日前辯論終結，定今(2)日下午3時宣判。

據了解管中閔是在2012年2月6日起至2015年2月3日，以匿名方式在《壹週刊》寫社論，被監察院認定違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定。

據悉管中閔這段期間獲取每年約65萬元稿費，遭監察院認定違法兼職，並於今年(2019年)1月15日予以彈劾，送交公懲會懲處。

中央社1日報導，管中閔案是公懲會首次主動公開審理的案件，日前開庭由管中閔律師團與監察院代表就6項法律爭點進行辯論攻防，包括銓敘部對於公務員兼差的行政規則有何拘束力，有無違反憲法保障的公務員言論自由等，以釐清管中閔是否涉違反公務人員服務法等規定。

報導指出管中閔在庭上引用媒體人陳朝平文章指出，上自當今總統，下自部會首長，這些人當年無論在教職、公職，都曾被邀稿撰寫社論。

管中閔庭外表示，他只是口頭被邀稿，雙方並沒有簽約，沒有兼職可言。此外被邀稿的人並非他一人，他可以決定是否撰稿，對方收稿也自行決定是否刊出。

管中閔說，監察院至今提不出哪些社論是他寫的，憲法保障言論自由，但監察院卻是「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪；他只是一個讀書人，在政治迫害下，沒有還手之力，希望司法還他清白。