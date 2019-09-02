〈時評〉韓國瑜無意與郭王合作

鴻海創辦人郭台銘可能在近期內宣布參選總統，值此關鍵時刻，高雄市長韓國瑜頻頻對郭台銘喊話，卻遲遲沒有進一步的實際動作，因為這根本只是虛晃一招。畢竟郭台銘參選總統，只會有助於藍營票源回流，衝擊到綠營選情，整個發展情勢對韓國瑜反而更加有利。

郭台銘是國民黨資深黨員，而且在黨內初選的支持度拿下第二名。由於郭台銘表面上屬於藍軍，一般研判，郭台銘參選可能會分裂藍營，衝擊到韓國瑜的總統大選。

尤其郭台銘另一個合作對象是立法院前院長王金平，而王金平是去年力拱韓國瑜選上市長的幕後推手，同時也是國民黨的山頭要角。一旦王金平不支持韓國瑜，而是選擇與郭台銘合作，對韓國瑜無疑是另一個重大打擊。

不過，若仔細分析郭台銘和王金平的背景，受影響更大的可能是蔡總統，而不是韓國瑜。首先，王金平在國民黨內長期被視為本土派的代表人物，深藍陣營原本支持王金平的人數就相當有限，即便王金平最後出走，實際上會跟著王金平跳槽的支持者並不大。主要原因是這群人留在國民黨內當本土派，在政治上有特別的定位，在市場上還有一些賣點，一旦脫離了國民黨，立刻要與民進黨、泛綠政黨爭本土，肯定是吃力不討好。

再看看郭台銘，他與國民黨的淵源本來就不深，而且郭台銘的支持者是以年輕族群、中間選民居多，相較之下，韓國瑜本來就獲得深藍和較年長者的支持，郭韓兩人之間的票源是互補、彼此很少重疊。所以即使郭台銘決定參選，根本拉不走韓國瑜支持者的選票，反而是對蔡總統造成直接的衝擊，因為郭蔡的支持者重疊性較高。

選舉要靠凝聚力，一旦郭台銘和王金平出走，反而會讓韓國瑜找到切入點，可以訴求藍營不要分裂，藉此重新凝聚藍營的向心力。因此，不論這兩人動作為何，只要最後沒有留在國民黨、包括被開除黨籍，都是韓國瑜可以應用的對象與策略，而且郭王動作愈大，韓國瑜的催票效果就愈好。

韓國瑜陣營對郭台銘、王金平的的衝擊，絕對是心知肚明，所以訴求與郭台銘合作、和王金平坐下來溝通，僅是行禮如儀的口號。現階段只要韓國瑜適度展現誠意，萬一國民黨日後鬧分裂，所有責任就不會落在他頭上。

只要盤算一下韓國瑜的戰略考量，面對他要整合郭台銘和王金平的動作，就會清楚只是說說、做做樣子罷了。