貧女樹下苦讀考進第一志願 暖心部長送來夢想書桌！

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 各級學校目前已陸續開學。昨(1)日媒體報導嘉義縣鹿草鄉15歲黃同學因家境貧困，沒有自己的書桌，平時都在樹下讀書。不過她苦讀有成，順利考上第一志願嘉義女中。

昨接受媒體訪問時，黃同學說她開學的最大心願，就是想有一張書桌。教育部長潘文忠昨（1）日聽到消息後相當不捨，立刻送她一張新書桌，期待她在未來能持續努力。

東森新聞報導，黃小妹的媽媽是越南新住民，10多年前嫁到嘉義後，生下了一雙兒女，但多年前丈夫過世，黃媽媽一肩挑起生活重擔，靠著在果園打零工、每個月1萬多元的微薄收入養活姊弟倆。



有善心人士在了解黃小妹的家境後，捐助了6米長的貨櫃屋，黃媽媽已徵得房東同意，將會把貨櫃屋擺放在目前七坪大的鐵皮屋旁，裡面再隔成2個房間，還孩子們都能有自己的空間。

教育部長潘文忠，昨深夜在臉書分享黃同學的故事說，

「逆境中奮發向上的孩子，都是我們的驕傲 」

他寫道，儘管環境不優渥，但黃同學仍憑著毅力與努力，今年順利考上嘉義女中。她現在最大的心願是有一張書桌，讓她可以擺放越來越多的書籍，未來更希望能當律師，「買大房子給媽媽住，讓媽媽不再辛苦」。

潘文忠說他與行政院長蘇貞昌得知消息後十分掛心，潘文忠立即請同仁以最快速度購置一張新書桌，並前往黃同學家中了解狀況與需求，給予必要協助。

除了媒合相關團體與社會資源外，學校也將提供獎學金與免費三餐。在這邊，我要謝謝嘉義女中蔡校長、嘉義縣聯絡處樊督導與許多教育同仁的大力協助，辛苦了！



此外，我也要特別感謝今日社會各界湧入的關心協助，我相信這些來自台灣社會的溫暖與愛，一定可以支持孩子更勇敢地繼續前進。

文末，潘文忠也幫黃同學打氣說，「妳在逆境中仍奮力不懈的精神，真的給我們許多感動與激勵，希望這張書桌與社會給予妳的祝福能陪著妳，一步步實現人生的願望！加油！」