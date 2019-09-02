【快訊】玲玲颱風正式生成！ 劍魚及法西蓄勢待發

更新時間: 2019-09-02 10:37

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央氣象局今天 (9月2日8時)指出，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今（2）日8時發展為第13號颱風（國際命名：LINGLING，中文：玲玲），未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近之趨勢；預計台灣地區3日晚起至5日將受颱風外圍環流影響，請注意氣象局發布之最新颱風動態。

目前太平洋地區除出現 1 個颱風，另有 1 個熱帶性低氣壓( T.D.18, 如上圖 )：

輕度颱風「玲玲」2日8時的中心位置在北緯 15.2 度，東經 125.9 度，以每小時25公里速度，向北北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

中央氣象局指出，「玲玲」未來動向將偏北移動，4日、5日最接近台灣。受颱風影響，氣象局預估周三至周六（9月4~7日)台東及南部地區有短暫陣雨或雷雨，花蓮及宜蘭也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

首次發稿: 2019-09-02 10:12

西太平洋三熱帶系統 都有可能發展成颱風

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 氣象局今天 (9月2日2時) 指出，太平洋地區目前有兩個個熱帶性低氣壓( T.D. )(如下圖)，它們分別是：

熱帶性低氣壓TD18

2日2時的中心位置在北緯 18.6 度，東經 112.2 度，以每小時24公里速度，向西南西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

熱帶性低氣壓TD19

2日2時的中心位置在北緯 14.2 度，東經 127.1 度，以每小時23公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

▲圖/氣象局

氣象達人彭啟明博士，今上午8時在臉書po文指出，本周一和周二(9月2~3日)仍維持類似周末時，明顯夏季高溫，午後有局部雷陣雨的現象。不過周三周四(4~5日)開始可能有明顯轉變，要看低壓系統的發展。

彭啟明指出，目前西太平洋總共有三個熱帶系統，都有可能發展成颱風，可能就是接下來命名順序的13號開始的玲玲、劍魚及法西，就要看誰最先到達標準。

其中最需要關注的是在台灣東南邊，在菲律賓呂宋島東邊的熱帶性低氣壓，持續往西北前進，在周三四開始接近台灣東部海面。

彭啟明強調，由於目前天氣系統都還不夠強，局勢仍有待觀察。但如果變成颱風，訊息或警報發布將會相當的快速，讓人有措手不及的感覺，務必在這兩天要隨時注意最新資訊。

天氣方面，這兩天午後熱對流發展將增強，會有局部較大雨勢，局部地區甚至有很強的雷雨，也有冰雹等現象發生，戶外工作者務必要提高警覺，暫停各種活動，能避就避。

這兩個低壓系統接下來也會帶動西南風，也就是周四開始，水氣將明顯增多，很容易有明顯雨勢，至少持續到這周末。

資料來源: 彭啟明博士/ 天氣風險 WeatherRisk公司

▲圖/氣象局