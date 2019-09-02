〈時評〉全球移動支付短兵相接 台灣須加把勁

政府終於了解台灣行動支付市場重要性！行政院會拍板定案「內需型商家振興輔導方案」，藉由提升民眾使用行動支付消費方式，來帶動商圈店家買氣。政府打算砸逾15億元，以回饋使用行動支付民眾，以及輔助店家租用數位服務系統的方式，預估到年底可帶動87億元以上商機。此利多讓國內行動支付業者紛紛摩拳擦掌，準備搶食大餅，但此時卻也傳出遠傳旗下friday錢包將淡出支付領域，顯示市場商機雖誘人，但也凸顯競爭慘烈。

世界進入移動支付次元，到底誰能成為最終霸主？全球移動支付市場如今風起雲湧，各路資本短兵相接。中國有支付寶、微信、銀聯卡熱鬧上演三國大戰；美國Apple Pay、Paypal、Square等廠商也激烈廝殺；韓國則從三星（Samsung）、Naver 和 Kakao等科技企業，乃至信用卡公司甚至於政府，都在奮力爭奪移動支付主導優勢。

台灣2015年正式進入行動支付元年，但因法規長期管制且金融業心態仍保守，民眾支付習慣趨僵化，常抱持抗拒或戒備心態，行動支付普及化不順利。民眾沒有強烈改用動機，讓過去行動支付在台灣只是「好的方式」，而非「必須的方式」。況且在政府幾乎毫無作為下，各家廠商得用更多誘因來吸引用戶維持生計，猶如之前PChome與蝦皮之間的電商大戰，陷入「資本補貼戰」的生存困境。

不過2016年底LINE Pay與中國信託合作發行聯名信用卡，以3% Line Point回饋吸引大量用戶加入後，多年來包括電商、銀行、電信、超商、政府、遊戲、行動裝置等業者，紛紛推出行動支付服務，自此開始慢慢炒熱行動支付市場。

截至目前止，台灣行動支付代表廠商有LINE Pay、Pi拍錢包、Yahoo超好付、GOMAJI Pay、支付寶、微信支付、Hami Wallet、friday錢包、台哥大智慧錢包、FamiPay、台灣Pay、歐付寶、智付寶、橘子支、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付及玉山、台新、永豐、中信、富邦及國泰世華等銀行推出的行動支付，總計有近30家廠商在爭食這個市場。

據統計，目前民眾最常使用、用量最高依序為LINE PAY、Apple Pay、街口支付、Google Pay及台灣Pay，其中有9成用戶會使用其中1至3款行動支付工具。整體而言，台灣行動支付市場在政府推展意願轉趨積極後， 走向白熱化競爭，也許過兩年，經過競爭激烈戰國時代後，最終只會剩3至5家。

韓國的智慧型手機幾乎人手一部，哪種移動支付最終成為主流？目前雖不明朗，但隨著競爭者，每年都變得更加多元和精細化，韓國政府最近推出零支付（Zero Pay），目的儘可能讓小商戶和店主費用接近為零，更承諾將為使用該支付平台消費者減免40%所得稅，這是一個巨大的進步，要有效提高行動支付使用率，韓國政府作法值得台灣政府參考。