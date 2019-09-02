索羅門是否棄台投中 路透：最快本週宣布

索羅門群島的國會委員會主席表示，當局已組成一個部長小組以與北京會談，有可能改變與台灣的邦交關係，最快將於本週宣布相關消息。據報索羅門政府內部在棄台投中上意見分歧。

路透社報導說，索羅門群島自1983年以來即承認台灣，但如今可能成為中國一個重要籌碼，中國試圖挖走台灣的邦交國，若索羅門群島與中國建交，台灣的邦交國將僅存16個。

索羅門群島國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）告訴路透社：「當前政府和行政官員有特定的想法。」反對派國會議員肯尼羅瑞還說：「政府在這方面投入的金額，相當於說明了一切。」

據報導，負責評估與台灣關係的特別小組甫結束與中國建交的太平洋國家訪問行程返國，8位部長與總理私人秘書8月中旬就前往北京訪問。

肯尼羅瑞說：「不難想像最後這支特別小組將提供何種建議。」他的外交委員會將檢視相關建議。這個特別小組是新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月大選後成立，國會議程表顯示，特別小組可能最快在本週就會提出建議。索羅門群島政府先前表示，部長小組只訪問了北京。

一位不願具名的政府立法人員說，特別小組和部長小組顯然傾向北京，但未排除最終結果出人意表的可能性。索羅門群島中國友好協會（Solomon Islands-China Friendship Association）表示，協會對政府相關討論並不知情，但看起來政府對此事意見分歧。

協會在電郵聲明中告訴路透社：「目前仍不清楚索羅門群島政府會同意轉與中國建交，或是維持現狀。」索羅門群島的任務小組和政府官員，並未回應路透社置評要求。