「來去總統府住一晚」獲外媒報導　競爭激烈短片破550萬點閱

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣首推的「來去總統府住一晚」免費體驗活動受到國際注目，共收到167組外國旅客熱烈提案，並受到美國ABC News國際媒體報導，高人氣的宣傳影片更破550萬點閱率。

文化總會發布新聞稿表示，與交通部觀光局聯合舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，已於昨(31)日正式結束報名。短短19天的報名時間，總計收到來自世界各地共167組外國朋友踴躍上網提案，共33國遍佈全球的多元國籍，也一舉將文總精心製作的網路宣傳影片，衝破550萬次瀏覽，串連全球網友熱烈討論。

文化總會副秘書長李厚慶表示，自「來去總統府住一晚」活動開跑後，不僅受到許多海內外國人的關心，同時吸引包括美國ABC News、英國每日郵報Daily Mail 與The Times 泰晤士報等外國媒體關注報導，對於這次絕無僅有的體驗活動。

李厚慶說道，不僅提高台灣在國際上的知名度，也為台灣多元包容友善的創新創意，下了最好的註解。

李厚慶提及，接下來將請社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑等擔任評審，對提案報名的外國朋友進行評選。目前規劃接待十組旅客，第一組體驗的旅客預計將會十月初入住，備受矚目度的第一次，也同時有機會體驗到總統府國慶十月的濃厚味道。

李厚慶透露，從提案者自介的影片與為此次活動提出的宣傳計畫，可以看出大家對於台灣留下的美好印象與躍躍欲試，除了之前提過有亞洲知名經紀公司來電洽詢活動辦法，到超過百萬訂閱的Youtube頻道主，在臉書社群上擁有千萬追蹤者的外國部落客，也在活動報名截止倒數階段，搭上了末班車進行提案。