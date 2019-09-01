我國代表團赴澳洲出席「第33屆台澳經濟聯席會議」

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與全球智慧城市聯盟共同組團出席本會與澳台工商委員會（Australia-Taiwan Business Council）共同主辦之「第33屆台澳（大利亞）經濟聯席會議。

台灣代表團由國經協會澳大利亞委員會楊偉甫主任委員（台灣電力公司董事長）率領73位團員，於8月27至9月1日赴澳大利亞．昆士蘭州．布里斯本市出席會議並進行參訪行程。

我國經濟部曾文生政務次長以大會貴賓身份，於大會中發表演講，國經協會高志尚理事長亦擔任代表團榮譽團員，主持28日「台商交流晚宴」，經濟部能源局李君禮副局長等人亦隨團與會。此次我代表團人數創下台澳會議25年來之最高，顯示我國企業界積極配合政府推動之「新南向政策」及擴展對澳洲投資、拓展澳洲市場之高度興趣。

大會活動由29日歡迎晚宴展開，出席晚宴之貴賓包括澳大利亞聯邦影子財政部長暨國會議員Jim Chalmers博士、澳大利亞原住民商務局主席Mr. Edward (Eddie) Fry，以及台灣南華大學民族音樂系馬銘輝博士演奏：另外席中進行Redland City、Logan City、神通資訊科技公司的三方合作意向書簽署儀式。

本屆會議於8月30日假布里斯本市之昆士蘭藝術博物館與現代藝術博物館Cinema A召開，由本會楊偉甫主任委員與澳台工商委員會涂毅國主席（Chairman John Toigo）共同主持。開幕式中澳大利亞外貿部次長Mr. Christopher Langman及我經濟部曾文生次長將發表演說，稍後進行「澳台貿易投資」論壇，商討昆士蘭州的「前進昆士蘭計畫」（Advance Queensland）可如何配合我國新南向政策，拓展海外市場。

其它大會討論議題包含：「智慧科技」、「創新」、「能源與資源」及「金融」等議題，協助台澳兩國業者了解雙方各產業發展現況，並發掘合作商機。

台方講者包括：畢馬威財務諮詢股份有限公司張維夫董事總經理、中華民國工商協進會林聖忠顧問、神通資訊科技股份有限公司丁玉成副總經理、智崴資訊股份有限公司國際事業開發處江安處長、工業技術研究院產業服務中心副執行長陳立偉博士、中華民國經濟部能源局科長陳炯曉博士、台灣中油股份有限公司天然氣事業部廖惠貞執行長、台灣電力股份有限公司燃料處李博仁副處長、臺灣銀行雪梨分行李仁明經理等人皆應邀在會中發表專題演講，分享交流。

我方團員包括駐澳大利亞代表處常以立大使、駐布里斯本台北經濟文化辦事處洪振榮處長、駐澳大利亞代表處經濟組路豐璟組長、台灣汽電共生股份有限公司張明杰董事長、全球智慧城市聯盟李鎮宇秘書長、神通資訊科技股份有限公司蘇亮董事長等，雙方共193位政商界人士出席會議。

澳方安排訪團團員於8月28日扺逹布里斯本立即參訪River City Labs創業加速器，當晚出席中華民國總統府林見松國策顧問與本會高志尚理事長共同主持的台商交流晚宴。訪團33位團員與40位旅澳台商齊聚一堂，除聽取大洋洲台灣商會聯合總會施伯欣總會長報告旅澳台商發展進況，亦持別邀請總統府國策顧問林見松就新頒布之「境外資金匯回管理運用及課稅條例」提出簡報，另安排兆豐國際商銀郭佑經理簡報台商銀行在澳業務。經濟部曾文生次長及駐澳大利亞代表處常以立代表亦出席交流晚宴，聽取各項交流意見。

本會團員於29日出席澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處（Trade and Investment Queensland）主辦的投資研討會。另訪團團員於31日出席昆士蘭州紅地市(Redland City)市長Karen Williams設於Sirromet酒莊之午宴，希望團員實地體驗澳方如何結合觀光業、釀酒業與飲食業產生協同效應，並參訪Raby Bay Foreshore，視察碼頭設施及商業發展。

澳大利亞為我國政府「新南向政策」中的重點推動國家，本屆會議議題配合我國政府之「五加二」產業計畫，希望強化台澳兩國實質合作關係，國經協會與澳台工商委員會自1985年建立的「台澳經濟聯席會議」，係促進兩國企業界溝通、交流之重要平台。

第33屆台澳經濟聯席會議合照（右至左）：（右1）國經協會高志尚理事長，（右3）澳大利亞昆士蘭州自然資源，礦業和能源部部長Hon. Dr. Anthony Lynham，（右4）澳大利亞駐台代表處高戈銳代表，（右5）澳大利亞外貿部次長Mr. Christopher Langman，（右6）澳台工商委員會涂毅國主席，（右7）國經協會澳大利亞委員會主任委員，台灣電力公司楊偉甫董事長，（右8）中華民國經濟部曾文生政務次長，（右9）中華民國駐澳大利亞代表處常以立大使等貴賓皆出席會議