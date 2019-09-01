北市勞動處安心計畫手冊 建立移工與雇主溝通管道

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）聘僱外籍移工看似簡單，但移工到任後往往產生新的適應問題，並產生落差與糾紛。臺北市勞動力重建運用處8月30日發表「聘僱移工家庭安心支持計畫」手冊，呼籲雇主與移工共同訂定照顧計畫、排定每日照顧課表。

手冊內容指導雇主與移工自我檢測照顧壓力，並鼓勵聘僱移工家庭撥打1966申請評估補助，善用三項長照2.0資源，一是「專業照顧」服務，包括復能照護、營養照護，進食與吞嚥照護等，一般戶16%自負額，例如每次居家復能照護只要240元。

二是免費到宅照顧技巧指導、紓壓活動、支持團體、心理協談等「家庭照顧者支持性服務」。三是居家、機構、日間照顧、夜間、巷弄長照站等五種「喘息服務」。

照顧臥床陳奶奶的移工阿蒂是初次來台，因語言隔閡，雇主陳小姐多次要求照顧方式，阿蒂都學習有限，導致雙方都很挫折。

安心計畫的服務團隊介入後，社工為阿蒂連結居家照顧技巧指導，並透過通譯，幫助阿蒂掌握翻身、移位等技巧，另協助在陳奶奶的生活用品櫃與藥品盒上加註印尼文翻譯，讓阿蒂在工作上能更順利，此外也協助阿蒂與陳小姐溝通，增進雇主的體諒，降低阿蒂的恐懼感，減少不必要的誤解。

新發表的手冊相當實用，包括「迎接移工新家人」、「建立關係與溝通管道」、「工作管理計畫」、「壓力檢測」、「求助資源與管道」等，民眾可至勞動力重建運用處官網聘僱移工家庭安心支持計畫專區下載利用。