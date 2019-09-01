穆斯林旅遊新選擇 大馬秋季展深入認識台灣

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣獲邀參加9月6日至8日在太子世貿中心的「2019馬來西亞秋季旅展（MATTA FAIR)」，也是此次旅展主辦單位唯一指定｢亞洲最喜愛旅遊國家｣，今年主辦單位以特色主題區深入介紹臺灣，共同推展全臺多元的旅遊資訊，並與馬來西亞旅行社業者合作，推出優質且優惠的旅遊產品。

本次台灣特色主題區，包含推廣給穆斯林朋友的Salam Taiwan主題區、體驗農村廚房的DIY休閒料理區及精選特色的小鎮漫遊區，另外還有好客民宿、阿里山國家風景區及旅客最愛的芒果冰品等臺灣特色介紹，共同推展全臺多元的旅遊資訊，並與馬來西亞旅行社業者合作，推出優質且優惠的旅遊產品。現場安排精采表演及DIY活動，更有超高人氣的YouTuber深入介紹臺灣。

目前全臺有超過217家餐旅業者取得各項穆斯林友善接待環境認證標章,因此,臺灣能迅速崛起成為受穆斯林旅客歡迎的旅遊勝地之一，並在最新的全球穆斯林旅遊指數 (Global Muslim Travel Index / GMTI) 的非伊斯蘭合作組織級別中排名第三，臺灣交通部觀光局也特別開發馬來文版的Halal.tw APP更方便穆斯林旅客旅行臺灣。

相關活動資訊：

2019馬來西亞秋季旅展(MATTA FAIR)－臺灣館

日期：2019年9月6日至8日

展場：Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia