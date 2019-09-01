邊玩大怒神邊看團！國內外70組樂團「笑傲搖滾音樂祭」登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）首屆 「笑傲搖滾音樂祭」結合樂團以及樂園，邀請國內外超過70組樂團演出，其中包含英國Swervedrive及日本The fin.，還有台灣金曲得主茄子蛋、老王樂隊、大象體操等，舞台更別出心裁的設置於大怒神及笑傲飛鷹下方，為期三日的精彩表演將於9月6日新竹六福村主題遊樂園登場。

台灣首屆「遊樂園的音樂祭」，集結樂迷、樂團、樂園三大元素，標榜前所未有的音樂祭想像，不僅訴求玩法多元，演出陣容更是無比堅強，邀請來自日本、韓國、英國、泰國、新加坡等11組國際指標樂團，還有茄子蛋、美秀集團、老王樂隊共50組台灣人氣創作樂團，以及12組魅力超凡的日本、香港、台灣idols偶像勁歌女團，超過70組團體將於五大舞台登場。



美秀集團將於笑傲搖滾音樂祭演出（圖/主辦單位）

主辦單位表示，「笑傲搖滾音樂祭」被歌迷喻為2019最受期待的音樂祭之一，今年四月開賣限量「先知套票」秒殺完售，自從五月公佈首度參與台灣音樂祭的日本人氣樂團的「The fin.」頭牌陣容，後續公佈的各波超強卡司都引起歌迷熱列討論。

主辦單位更於日前公布音樂祭三天的演出時刻表，其中，9月6日打頭陣的是就是成軍三十年，英國傳奇樂團瞪鞋（Shoegazing）樂派經典「 Swervedriver」與泰國當紅樂團「Yellow Fang」，再加上台灣金曲樂團八十八顆芭樂籽、茄子蛋、老王樂隊、海豚刑警等。

隔日，登場的樂團則包含來自蘇格蘭國寶級樂團「The Twilight Sad」、日本電影《告白》導演中島哲也指定配樂的日本話題二人組「 jan and naomi」、泰國歌手「Violette Wautier」、台灣的美秀集團、傷心欲絕、Vast & Hazy等。

壓軸登場的日本人氣樂團「The fin.」、新加坡創作才子「Charlie Lim」、拍謝少年、大象體操、五五身、P!SCO、甜約翰等，更讓樂迷引頸期盼。

音樂祭共規劃五大主題舞台，將分別設置在六福村著名的地標設施、包括「阿拉伯皇宮」前的「城堡舞台」、「大怒神」下的「達努舞台」、「笑傲飛鷹」下的「飛鷹舞台」、「大西部牛排館」內的「騎兵舞台」，以及「水樂園」內idols偶像女團專屬的「仙境舞台」。

此外，台灣最大遊戲公司 beanfun! 獨家贊助台鐵中壢站、高鐵新竹站往返六福村的免費接駁專車，主辦單位更特別加開限量單日預售票。

「笑傲搖滾音樂祭」將於9月6日至8日展開，六福村主題遊樂園將完全封園演出，僅供購買音樂祭票券的樂迷入場玩樂，更多詳情情前往官網或臉書查詢。



首日演出名單（圖/主辦單位）