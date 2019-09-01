10大全球網美最愛拍照打卡地 澎湖四島驚喜上榜

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多民眾喜歡在臉書或IG上曬旅遊照，滿滿的美照讓人看了心曠神怡。旅遊體驗平台KLOOK8月30日公布「2019全球10大網美拍照地」，除了有日本瀨戶內國際藝術祭、峇里島最古老的的寺廟外，具備豐富自然景觀的台灣離島，澎湖四島也首次上榜。

根據旅遊體驗平台KLOOK調查，將近4成旅客會在留下旅遊評論時添加照片，平均每則評論至少包含3張照片，顯見景點好不好拍、適不適合拍攝網美照po網炫耀，也已經成為旅客規劃度假目的地時的重要考量之一。

KLOOK表示，澎湖四島是台灣離島熱門的旅遊景點，島上保存良好的自然美景是最佳的攝影背景；此外，這裡還有知名的「藍洞」，僅能藉由海路到達。

藍洞命名的由來是因為太陽光照射到洞穴中，折射出神秘且令人嚮往的藍色仙境，此獨特景觀也產生許多歎為觀止、完全不需要套用濾鏡，就能拍出絕美網美照，獲選為10大美拍景點第5名。

每3年舉行一次的日本瀨戶內國際藝術祭奪得美拍景點第1名，其中廣受歡迎的拍照景點之一就是日本最著名的藝術家草間彌生所設計的黃南瓜。

緬甸的卡古佛塔塔林名列第2，由於靠近靠近著名的茵萊湖，擁有2,500多座具有撣式風格的寶塔，背景映襯著迷人的中央山脈。寺廟群附近有Taunggyi中央市場，可以享受到緬式風味的美味麵條和傳統的山地種植的緬甸茶。

其餘入選的景點依序為南法埃茲小村、印尼峇里島Lempuyang寺廟、澳洲波浪岩、韓國春川草泥馬牧場、香港維多利亞港定制豪華FLOAT遊艇、阿聯酋阿布達比大清真寺以及匈牙利布達佩斯塞切尼溫泉浴場。