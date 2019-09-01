反送中衝突 美眾院外委會籲港府停止過度武力

香港「反送中」示威8月31日發生迄今最混亂暴力情況，美國聯邦眾議院外交委員會敦促港府停止過度使用武力，釋放示威人士，並尋求和平解決方案。

眾院外委會共和黨首席眾議員麥考爾（Michael McCaul）與主席恩格爾（Eliot Engel）今天共同發出新聞稿表示，8月31日是香港因北京決定限制香港普選引爆2014年雨傘運動（占中運動）5週年。北京持續未能履行中英聯合聲明承諾，破壞香港自治，加深不滿情緒，也侵蝕香港的安全、穩定與繁榮。

麥考爾與恩格爾指出，過去幾週，出於對未來的擔憂，港人展現令人欽佩的決心。為了確保權利，因為北京剝奪他們的政治聲音，許多香港人選擇將自身安全與自由置於危險之中。

新聞稿指出，北京拒絕讓香港當局回應港人的做法，加劇緊張局勢。他們兩人呼籲中國領導人重新考慮這項決定，也敦促港府立即釋放以政治動機指控而遭到拘捕的示威人士，並迅速採取行動，停止對抗議者使用過度武力，「妥協有助於化解緊張局勢並恢復這座偉大城市的和平」。

麥考爾與恩格爾也敦促港府克制，呼籲雙方勿採取暴力行動，為港人合理關切的議題尋求和平解決方案。天安門大規模屠殺30年後，中共有義務讓人民與世界選擇和平的前進道路。

香港「反送中」示威於當地時間8月31日晚間發生2個月多來最混亂暴力情況，現場出現汽油彈、水炮車，警民還在地鐵站激烈衝突。香港警方於9月1日凌晨舉行記者會說，警方用「適當武力」制伏示威者，共有40人被拘捕。