文化部社造跳脫利己主義　吸引破百人給建言

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部以「明日社造」為題，盼能改善社區問題營造更好的社會，今日集思臺中新烏日會議中心舉辦臺中場分區論壇，吸引破百位民眾聚集參加，現場氣氛熱絡。

文化部以「明日社造」作為2019年全國社區營造會議主題，今（31）日於集思臺中新烏日會議中心舉辦臺中場分區論壇，多達150多位來自臺灣各地的民眾齊聚一堂，共同構思臺灣社區營造的未來發展。

文化部指出，與會民眾依各自對於「公共治理」、「世代前進」、「多元平權」及「社會共創」四大議題的興趣分成11組進行討論，四大議題不約而同聚焦在期待公部門資訊傳達更透明、能即時讓地方知曉參與。

台灣新移民協會創會長麥玉珍建議，可思考成立新住民委員會，具體落實新住民、新二代與移工族群的服務，討論多元文化如何進一步延伸。

台灣基地協會任紋潔指出，如街友、新住民、身心障礙者與同志等族群，往往受限於政治、經濟或文化資本的權力結構影響被污名化，所以社造應跳脫停留於表層KPI及自身利益的追求，如辦理活動規模、場次、參與人次等，關注每個邊緣群體的平權。

「社會共創」組則有許多別於以往傳統社區營造的議題團體參與，提出運用區塊鏈整合時間銀行與食物銀行的推動，讓未來有機會解決長照、區域貧窮的問題；也建議政府可建立整合系統，促使青銀共居成立；發展偏鄉5G快速網路，運用智能社區解決偏鄉醫療與長照需求；以及公民電廠申請簡化的建議。

臺中場分區論壇當日於臉書 「明日社造-2019全國社造會議」及官網同步進行網路直播，9月1日第五場分區論壇將移師南投，各場次分區論壇報名已開跑，詳情請前往活動網站或臉書查詢。