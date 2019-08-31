YouTube侵犯兒童隱私　母公司Google遭罰2億美元

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）針對YouTube涉嫌違反兒童隱私法規進行調查後，將對YouTube母公司谷歌（Google）處以最高2億美元（約新台幣62億元）罰款。

中央社報導，美國政治新聞機構Politico報導，YouTube被控涉嫌未經父母同意蒐集兒童個資而違反「兒童線上隱私保護法」（COPPA），聯邦貿易委員會與Google的和解金額估計介於1億5000萬至2億美元，和解案預計下週宣布。

對於Politico的報導，Google不予置評。

路透社報導引述知情人士說法，聯邦貿易委員會經表決以3票對2票批准這項和解方案，和解協議已送交美國司法部審核。這起和解案將刷新違反兒童線上隱私保護法的史上最高額罰款紀錄。

FTC今年2月重罰中國影音分享平台抖音（TikTok，國際版前身為音樂短片應用程式Musical.ly），抖音同意支付570萬美元罰款，以針對非法蒐集兒童個資的指控做出和解，當時創下侵犯兒童隱私案件的最高額罰款紀錄。

消費者和隱私保護團體「數位民主中心」（Center for Digital Democracy）副主任柯普（Katharina Kopp）今天表示：「考量到違規行為的嚴重性、Google從違法行為中獲利多少、Google的規模和收益，1億5000萬至2億美元的和解金額實在太少。」

柯普還說，這麼少的罰款「將有效獎勵Google從事大規模非法數據的搜集」。