伊朗火箭發射失敗　川普推特詳細照片嘲諷　美媒驚「軍事機密吧」

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)美國總統川普在推特上發出一張照片,顯示伊朗火箭發射失敗,並稱意外與美國無關,但美國媒體紛紛驚問自己的總統是不是把軍事機密的照片貼上網路了。

伊朗北部的設施在前日(29)發射火箭時,發生爆炸意外導致發射失敗。川普在昨日(30)在推特上貼出相關衛星影像,並且語帶嘲諷的說道,「美國和這場大災難無關」,「祝你們好運早點釐清發生什麼事了。」

該影像不只極為清晰,更有精密的註記解釋影像中爆炸的位置、內容,同時也附上該設施所在的位置,不像是民間衛星影像提供者所能做到的。

多家美國媒體質疑川普是不是將美國的軍事機密情報,登上所有人都看得到的網路上。對此,川普強硬回應稱自己「有公開(影像)的絕對權力」。截稿時,該推文仍未遭移除。

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3