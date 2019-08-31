減少石虎路殺　林務局設動物涵洞奏效

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）石虎遭路殺的新聞近期引來相當多動保人士及民眾關切，為了減少類似憾事發生，林務局自年初和苗栗縣農業處設置第一座供動物通行的涵洞，並透過攝影機監測，截至目前為止，該動物通道已經拍到數十次石虎，更有其他動物使用，成功避開危險路段。

林務局今（31）日透過臉書表示，年初在高風險路殺縣道設置的涵洞「已確定奏效」，建立至今已經拍到39次石虎藉由涵洞穿越馬路的畫面，除此之外，在涵洞設置的攝影機，還拍到山羌、食蟹獴，以及帶著三個寶寶的白鼻心。

林務局表示，局處與苗栗縣政府將在附近路段增設更多通道，在其它石虎出沒熱點的道路兩側，也會陸續架設圍網，藉由圍網引導石虎走到道路下方清理過或新設的涵洞，安全穿越馬路。

此外，苗栗縣農業處也已經疏開苗140縣道兩側原本阻擋石虎視野的茂密綠籬，讓石虎過馬路前有空間先觀看道路狀況。農業處也開始設置LED警示牌和反光板，並透過縣警局加強取締超速等措施，希望大幅減低石虎遭到路殺的機會。

林務局指出，而公路總局也即將在台13甲部份路段實施區間測速，並在一個月內完成減速標線和警示牌，三個月內完成涵洞清理和圍網設置，「石虎保育從未停下腳步，我們也努力解開各種難題，務求行動能達到效果，讓大家的納稅錢花在刀口上。」

而農委會也將補助苗栗縣府在石虎分布的五鄉鎮針對有主犬貓施打疫苗，防止犬貓和石虎間的疾病傳染。此外，由於犬隻攻擊石虎和其他野生動物的事件層出不窮，也將捕捉安置石虎棲地內的遊蕩犬貓，同時勸阻造成犬貓群聚繁殖的餵養行為。