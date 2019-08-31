亞馬遜大火點燃地球人怒火 巴西總統鬆口接受援助

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在30日表示，他很快就會從美國總統川普那邊得到回覆，確定美國在撲滅雨林大火上幫助巴西的意願，智利、厄瓜多和以色列的救難隊也會提供協助。

在此之前，川普曾主動聯繫波索納洛，不像歐洲國家頻繁指責巴西在環保議題上的消極態度，川普僅說願意就火災提供援助，這直接促成了巴西外交部長訪美，不過白宮僅透露雙方將在周五見面，並沒有就討論內容提供細節。

他也告訴記者，已經與智利、厄瓜多和以色列聯繫，只要衡估狀況後覺得有需要，就會尋求他們的協助，除此之外，德國也在接洽的名單上，波索納洛說，將會與德國總理梅克爾和其他國家領導人聯絡，除了法國總統馬克宏。

波索納洛指出，馬克宏質疑巴西政府對亞馬遜雨林的主權，他必須要針對羞辱性的言語道歉，巴西才會與法國聯絡，他同時也因此拒絕了七大工業國所承諾的至少2000萬美元雨林救助金，並說只有法國退出才會考慮。

不過，因為亞馬遜雨林火災引發的問題還不只這些，一些企業和非政府組織也對巴西政府施壓，北歐最大的銀行之一，丹麥的北歐聯合銀行(Nordea)就表示，在巴西處理好亞馬遜的問題之前，將無限期暫停購買巴西政府的債券。

挪威最大的養老基金KLP則與一些美國公司串聯，全球最大的農業加工、生產及製造公司阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)與美國食品公司邦吉(Bunge)隨後共同宣布，將會確保毀林的行為不會與公司的營運有任何關連。

旗下有Timberland與Vans等知名品牌的美國服飾公司威富(VF Corps)也表示，由於環保因素，將停止從巴西進口皮製品。

面對外界壓力，波索納洛下周將會親自前往亞馬遜視察，不過環保人士並不抱太大希望。