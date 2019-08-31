澳洲大堡礁狀態惡化 狀況「非常不樂觀」

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）澳洲知名的大堡礁因為全球氣候變遷與人為破壞，已經面臨面積大幅縮減的問題，不過最近一次世紀遺產的評估帶來更糟的消息，這一處美麗的珊瑚礁，其未來的狀況首次被認為「非常不樂觀」。

昨(30)日是每五年一次的「大堡礁健檢」，負責管理的單位大堡礁海洋公園指出，由於全球暖化造成的海水升溫，大量的珊瑚無法生存而死亡，這讓他們不得不把大堡礁的狀況從「差」，降級成「非常差」。

然而，不只是海水升溫，澳洲長期將農業汙染源傾倒到大堡礁所在的海域，再加上現在在澳洲政府中執政的保守黨執意要增加煤礦產量和出口量，導致珊瑚死亡。根據最新的報告顯示，澳洲的溫室氣體排放量已經連續四年呈現上升趨勢，此舉受到環保人士嚴厲的抨擊。

儘管澳洲政府堅持他們有遵守諸如《巴黎協議》在內的國際條約，澳洲保護基金會(Australian Conservation Foundation)的執行長Kelly O’Shanassy指出，澳洲必須在全球氣候變遷當中，承擔其應盡的職責，這代表著澳洲應該停止仰賴並使用燃煤和天然氣，現在澳洲所做的遠遠不夠。

大堡礁的面積高達34.8萬平方公里，因而在1981年被聯合國教科文組織(UNESCO)指定為世界自然遺產，不過由於大堡礁的狀況持續惡化，UNESCO已經要求各方單位在12月前繳交大堡礁的評估報告，以讓他們用作2020年重新評估大堡礁是不是仍能保有世界自然遺產頭銜的標準。

大堡礁海洋公園的公告中說，現在已經是「危急存亡之秋」，再不行動， 大堡礁將可能永遠的消失了。