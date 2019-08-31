台澳共製傾聽「發酵」的聲音　番茄釀酒爆炸險釀災

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北藝術節邀請台灣藝術家劉純良發表新作《發酵中：傾聽》，透過傾聽食物發酵的聲音，以互動工作坊形式，探討食物與人的關係，此為她在台北藝術節與澳洲卡索曼藝術節合作共製的成果發表，將於今（31）日及明日在良日激動所帶來4場表演。

台灣藝術家劉純良擔任《遠聚離》劇團的創意總監，是一位跨領域藝術家，擁有台大政治學以及社會學背景，作品著重感官經驗、身體、互動，常藉由聲音、食物等媒介，向日常生活提問。

《發酵中：傾聽》是劉純良為台北藝術節與澳洲卡索曼藝術節（Castlemaine State Festival）合作共製3年發展創作計畫的第一階段成果，將以「講座式展演」的形式呈現，融合講座及互動參與，邀請觀眾一起品嚐食物、進行手做，並聆聽各種發酵的聲音。



藝術家錄下細微的發酵聲音（圖/台北市藝術節）

劉純良表示，「發酵」指食物被不同的菌分解、改變的狀態。因發酵需要時間，作品名稱《發酵中：傾聽》的「中」代表一種過程；「傾聽」則意味著需要人「傾身」理解。

劉純良說明，發酵會發出許多細小的氣泡聲，雖然不容易聽見，但確實存在。因此，她特別到錄音室，錄下發酵的聲音，希望透過聲音，在感官上讓觀眾對「發酵」有直接的聽覺感受。

為了理解發酵，劉純良用土法煉鋼的方式作釀酒實驗，希望知道果物在發酵中的變化及特性，也透過分享會，觀察並蒐集人的感覺、情感和身體會出現什麼反應。

劉純良分享，實驗過程發生許多危險又爆笑的事情，有一次用番茄釀酒，打開蓋子後，因為轉化酒精產生的氣體太多，瓶子中間的番茄直接噴射到瓶口，差點演變成爆炸事件。

劉純良強調，演出中需要參與者、表演者之間彼此相互傾聽，這也如同發酵過程，不同的人就像各有特色的果物，果物越多，風味越豐富，卻也越難控制。發酵的特色，就是無法完全控制、持續變動。

劉純良說，傾聽是一個很美的動態，因為人必須主動傾身去聽，並不是任意讓聲音流過，而「傾聽，正是人與人之間發酵的關鍵步驟」。

劉純良希望觀眾能打開耳朵，聽日常生活中被忽略的聲音、聽身旁眾人的聲音，也認真聽聽自己心裡的聲音，讓更多的發酵由此產生，並豐富自己的生命。

《發酵中：傾聽》從聽的行為探究食物與人的關係，以及人與周遭互動的狀態，更多演出訊息請前往官網查詢。