印度第2季經濟成長5% 6年來最嚴重放緩

印度官方昨晚公布今年第2季國內生產毛額（GDP）成長率5%，是6年來成長最緩慢的一季，8項行業中有5項行業成長放緩，這也促使莫迪政府最近宣布一系列刺激經濟措施。

印度國家統計局（National Statistical Office，NSO）30日公布報告顯示，印度4到6月的GDP成長率為5%，比先前路透社對65位經濟專家調查預測的5.7%還要低，是印度6年以來經濟成長最緩慢的一季。印度前一季的成長率已經放緩到5.8%。

印度儲備銀行（RBI，央行）7日已將2019－2020年國內生產毛額（GDP）成長預測從7%下修為6.9%。

根據印度國家統計局公布的報告，印度8項行業中在第2季有6項行業放緩，其中製造業僅成長0.6%，農業、林業及漁業僅成長2%，顯示印度經濟兩項重要領域嚴重衰退。

報告指出，除製造、農業等在4到6月成長嚴重放緩之外，印度的消費需求也明顯下滑，私人最終消費支出僅成長3.1%，創下印度18季以來的最低點。

多位經濟專家分析，印度經濟從2016年廢鈔重創基層交易及農村經濟後，隨著2017年實施複雜的商品與服務稅（GST）引發商家觀望再度重創經濟，導致中小企業倒閉，進而引發裁員和收入下滑，讓民間消費意願更低，汽車、耐用品、肥皂等快速消費品銷售萎縮，這一連串的影響下，印度經濟持續疲軟，且可能還會持續下去。

印度國家統計局表示，因全球經濟逆風及揮之不去的貿易爭端，政府將推出更多刺激經濟措施。

為刺激投資及經濟成長，印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在徵收超級富人稅導致外資資金外逃後，最近宣布外國投資人免徵超級富人稅，且對中小企業提供獎勵。

此外，印度內閣28日通過放寬外國直接投資（FDI）的若干措施，包括允許煤礦開採與相關基礎設施及代工製造可100%外國直接投資。

印度政府也放寬單一品牌零售店必須有30%在本地採購的規定，且同意單一品牌零售不必先擁有實體店，可直接開設網路銷售。

印度政府希望透過放寬外國直接投資、簡化外國直接投資流程與程序，及允許代工製造100%外國直接投資，希望吸引更多來自台灣等地代工製造商到印度設廠，推動印度成為全球製造中心，進而創造就業且刺激經濟成長。

不過，由於印度政府的政策經常任意更動，一些新政策推出甚至與鼓勵投資政策相違背，或推翻之前給投資人的優惠承諾，增加投資環境許多不確定性，這讓許多外國投資人仍必須審慎評估到印度投資的決定。