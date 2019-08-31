女子出國突發腦出血醫藥費飆千萬 駐日處：將盡力協助

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台中一名張姓女子為幫助家計，7月底至日本東京代購，卻因腦出血暈倒在藥妝店裡，緊急送醫後陸續進行4次手術，由於張女出國前沒有購買保險，日本也沒有健保給付，龐大手術費讓張女丈夫苦不堪言，他只能求助駐日代表處及健保署。

駐日代表處代表謝長廷對此表示，張女士7月27日在東京池袋購物時因為腦出血昏倒，直接由購物中心通知救護車送至醫院。因為人命關天，代表處接到醫院通知，立即由領務組趕赴醫院協助翻譯並瞭解狀況，當晚張女士手術時，領務組人員在醫院陪同協助到隔天28日凌晨四點。

事發至今，領務組人員都持續與家屬保持密切聯繫、探視與協助翻譯，未有中斷。

由於張姓女子出國前未購買保險，又進行多次手術因而產生鉅額醫療費用問題，家屬困境可以想像。只能尋求其他資源。目前請求日本華僑、慈濟、佛光山等團體協助，但金額有限，據悉台中市政府也主動開設捐款帳戶。也希望關心此事件的社會各界，能幫忙協助。

張女丈夫表示，妻子入院後立刻進行了腦部手術，之後又因其他併發症，進行了3次手術，至今已經累積了約新台幣1100萬元費用。他因此變賣家中手錶及車子，湊了300萬現金匯往醫院當做保證金，但面臨如此高額的醫療費用，他真的無能為力。