倒數133天 ● 2020台灣總統大選【練肖話】、【寡人名句】2019年8月26日～30日

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導） 【更新時間：(GMT+8) 2019/08/31 12:12】
候選人【練肖話】、【寡人名句】～
=>> 2020台灣總統大選【練肖話】、【寡人名句】2019年8月1日～25日
《國民黨候選人的【練肖話】》
韓國瑜的【練肖話】？！
- 8月29日中午，韓國瑜在直播節目中，談到高階人才流失問題，韓國瑜說：「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」
韓國瑜事後澄清，「我只是怕我們自己的人才往外流，外面人才也不進來，對台灣未來經濟競爭力會有比較大的影響；這樣舉例只是一時口快，因為我自己屬雞就想到雞。」
針對高雄市長韓國瑜8月28日說，「青少年吸毒者占吸毒人口的52％」，內政部以實際數據反駁，「民國106年、107年查獲的施用毒品總人數中，未成年者各占0.39％、0.37％」。對此，韓國瑜8月29日重新解釋說，「青少年是指24歲以下，因此意思是，青少年24歲以下吸毒人口中，16、17、18歲佔約52%。」
郭台銘的【練肖話】？！
- 8月30日，鴻海創辦人郭台銘自中東訪問返回台灣，並未接受媒體公開採訪。而由郭台銘幕僚接受訪問時表示，「若郭台銘參選台灣總統，將會獨立參選。」
- 8月29日，鴻海創辦人郭台銘應軟銀創辦人孫正義邀約，赴中東參訪，郭台銘辦公室幕僚透露，目前已經沙烏地阿拉伯國皇室顧問、商務部長會晤，並將陸續拜訪當地基金公司、能源廠商等，了解能源採購、採購比例等相關政策。
- 8月28日，媒體報導，郭台銘連結台北市長柯文哲(台灣民眾黨主席)、前立法院長王金平、親民黨主席宋楚瑜等，將於9月中旬宣布參選2020台灣總統。
- 8月27日深夜，鴻海創辦人郭台銘在夜臉書指出，「以前有聽過一句關於咖啡的廣告詞-『人生就該浪費時間在美好的事物上』」、「我在Young咖啡館，和照顧年輕失智症朋友的社區工作者們聊了一會兒，年輕失智的故事令人心疼，我們一般人用時間來記憶，來浪費，但年輕失智者卻是隨著時間一點點的流失了該記得或不該記得的回憶。」
- 鴻海創辦人郭台銘近日被媒體披露，在今(2019)年6月下旬前往拜會塔羅牌大師蘇仁宗，並請對方算命。8月26日晚間，郭台銘在臉書聲明指出，「在數個月前蘇先生要求與我會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達他曾重病經歷生死關頭，希望能見我，這是他的畢生心願，基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇先生30分鐘，但這場溫馨私下與蘇先生及其家人會面的照片，竟被有心人士流出。蘇先生當時並未提及任何選舉結果之事。」
《民進黨候選人的【練肖話】》
蔡英文的【練肖話】？！
- 8月30日，對於多位香港著名社運人士，今天遭到香港警方逮捕，總統蔡英文接受訪問時表示，「香港政府這種用逮補或是鎮壓的方式，都不是解決問題的辦法，真正要做的就是跟人民好好的對話，而且能夠體現對人民追求自由民主的承諾，以至於對人民的期待，也要有所回應。」
- 對於高雄市長韓國瑜在8月29日發言失當，比喻台灣移工是「鳳走雞來」，總統蔡英文30日接受訪問時表示，「感謝新移民及移工，謝謝他們對台灣的貢獻；希望大家一起努力，把這些歧視從台灣社會消失。」
- 8月29日晚間，蔡英文在臉書表示「有些人或許覺得政治很荒謬，不過對我來說，政治就是治理的工作，是在溝通和協調當中，試著來改變社會。這是當年我在國安會任職時，李登輝前總統告訴我的話。」
- 8月29日下午。針對台大法律系名譽教授賀德芬8月29日上午舉行「蔡英文總統博士論文學位說明會」，提出蔡英文論文學位可能造假的質疑。當日下午，蔡英文在臉書表示「『正式提告！』 在備妥相關文件後，我會對相關人士採取法律行動，提起告訴。」
- 針對台北市長柯文哲日前酸總統蔡英文的「台灣價值，看了實在是啼笑皆非」。對此，8月28日蔡英文受訪時表示，「人民的付託，希望我們每一天把工作做好，不是選我們當名嘴或鬥嘴的。」
- 8月28日凌晨，總統蔡英文透過錄影向美國退伍軍人協會表示，「中國政府是個『在自由開放社會散播假消息挑撥分化的強權』」、「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服」、「我們採購軍備不是為了要引發衝突，而是我們大家都明白，實力才能讓霸權有所忌憚」、「我們絕不會尋求和中國發生衝突，但請中國尊重我們的民主制度」、「我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知」。
- 對於台北市長柯文哲反問蔡英文總統的「台灣價值」是什麼？8月26日蔡英文回應說，「已經展現在很多不同的政策與事務的處理，譬如，對『一國兩制台灣方案』的回應，對『香港反送中運動』的態度，還有擔任總統以來，對台灣的民主自由生活方式的捍衛，以至於在國防事務上，著力很深，希望強化我國的自我防衛力量，這些都在在的展現出我的台灣價值。」
《其他黨派選候選人的【練肖話】》
柯文哲的【練肖話】？！
- 8月30日，柯文哲說，「如果蔡英文贏得2020台灣總統選舉，一定清算我啊！」
- 8月30日，柯文哲表示，「如果郭台銘不選2020台灣總統， 9月17日後將找宋楚瑜提名我。」 (註：宋楚瑜為親民黨主席，親民黨具有提名總統候選人政黨代表人資格)
- 中國國民黨2020台灣總統選舉候選人高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，所位於雲林古坑的農舍涉違建將遭拆除，李為此向內政部提出訴願，並迅速將農舍以800多萬的價格轉賣給一位民眾。對此，台北市柯文哲8月29日接受訪問時表示，「在選舉過程當中讓人家看到格局，『要選總統大位的人，不要為了那800萬在那糾葛』，被人家看破手腳。」、「要選總統大位的人，不要為了那800萬在那糾葛」、「這是戰略錯誤，其實拆掉就算了」、「棄車保帥」、「捨得、捨得，要捨才能得，純粹從選戰技術考量，這個舉動是錯的，你要選總統的人為了800萬這樣弄來弄去，拆掉就都沒事了。」
- 台北市長柯文哲近日頻頻要求總統蔡英文回答「台灣價值」，對於蔡英文所回答的「蔡的核心就是主權、安全，還有民主自由的生活方式要繼續維持，而這些都是蔡每天在做的事情。」 柯文哲8月29日再追問蔡英文，「我以前做的哪一樣不符合台灣價值？妳說說看？」
- 8月28晚間，台北市長柯文哲受邀參加館長陳之漢直播節目時表示，「媒體第四權格調，不應該70%只報導一個人(韓國瑜)，真是太過分了，『中天電視台』乾脆改名『韓天台』」、「蔡衍明愛台灣的方法令人不敢恭維」、「台灣是國家，但是不正常，全世界只有2%承認我們。」
柯文哲被問到：「2020台灣總統選舉，若是蔡英文與韓國瑜對決，會支持誰？」，柯文哲回應「我會去郊遊，會很氣，很不喜歡看到這局面，且選舉就會變得很無聊、很髒，因為兩邊陣營就只會丟泥巴，不談當選後的國家治理。」
- 8月28日，台北市長柯文哲表示，國政遠比地方市政困難，高雄市綠營長期執政，治理比台北市困難許多，韓國瑜選總統是蠟燭兩頭燒。
- 8月27日，台北市長柯文哲接受訪問時表示，民進黨2018年高雄市長選成這樣子(指嚴重敗選)，還是要有人負責，政治上要賞罰分明啊！民進黨的前高雄市長陳菊「要負責」；蔡英文沒有辦法擺脫(民進黨)新潮流，「如果菜英文沒有陳菊，根本壓不住(前行政院長)賴清德吧。」
- 旺中集團董事長蔡衍明在YouTube影片中指出，「國台辦，柯文哲絕對比我熟」。8月27日柯文哲受訪時反駁，「這是不可能的，用膝蓋想也知道。」
- 8月26日，台北市長柯文哲接受媒體專訪時，針對中國國民黨總統參選人韓國瑜展開攻勢。柯文哲說，「從台灣一百多年的歷史，哪有發生過當選市長的人，第一個月就跑去選總統？這對高雄市民相當不公平，所以高雄市到現在都沒有市政。」
柯文哲說，「治國哪有那麼容易，無法理解韓國瑜的信心來自哪裡？」
柯文哲表示，韓國瑜當初預測他(柯文哲)一定會選總統，韓國瑜是考量自己的利益、希望他(柯文哲)選(總統)，就能藉此分散總統蔡英文的票。柯文哲說：「我不選，他(韓國瑜)的道德正當性就垮了，韓國瑜沒有放下我執，沒有遇到一個對成敗如此淡然的人，所以韓國瑜失算了。」
柯文哲說，「韓國瑜為了表示自己有在做事，近日還在直播中公開拿出堆高起來比人還高的公文，看他把公文堆起來很好笑，因為台北市政府早已是電子公文了，如果是送紅卷宗(緊急公文)到市長室，通常都會挨罵『為什麼E化速度這麼慢？』；沒有人在比公文堆起來很高的，他(韓國瑜)的行為真的很荒謬。」
- 8月26日，媒體訪問台北市長柯文哲，「台灣民眾黨還是要繼續收編藍綠邊綠人嗎？」 柯文哲回應，「敵人要的，就是我不要的，敵人不要的，就是我要的。」
- 對於外界質疑台北市長柯文哲的兩岸論述，8月26日柯文哲接受媒體訪問，自評在美國方面得65分、中國55分。
柯文哲並表示，蔡英文在美國方面考85分，中國考0分；韓國瑜還沒進美國華盛頓，等他有辦法從華盛頓活著回來才算過關。