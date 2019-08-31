倒數133天 ● 2020台灣總統大選【練肖話】、【寡人名句】2019年8月26日～30日

8月30日，對於多位香港著名社運人士，今天遭到香港警方逮捕，總統蔡英文接受訪問時表示，「香港政府這種用逮補或是鎮壓的方式，都不是解決問題的辦法，真正要做的就是跟人民好好的對話，而且能夠體現對人民追求自由民主的承諾，以至於對人民的期待，也要有所回應。」