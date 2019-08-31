日韓貿易戰升溫 韓國砸重金建構國內晶圓供應

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）隨著日韓貿易戰愈演愈烈，部分產業已經開始感受到影響，一些供應鏈者告訴《路透社》，日本如果持續阻止高科技產品輸韓，長期可能會對日本的全球晶片供應鏈稱霸的地位造成影響。

日本政府上(7)月緊縮三項晶片必要材料輸韓，由於日本輸出的這些材料占全球供應鏈70%，此舉將嚴重影響晶片生產大廠，包括韓國的三星(Samsung)和海力士(Sy Hynix)。

日本此舉，雖然展示了肌肉，但是也暴露出日本壟斷氟聚酰亞胺、光阻劑和用於蝕刻矽晶圓的氟化氫的事實。

一名不願具名的日本供應商表示，韓國公司之所以選擇日本供應商，是因為日本產品的品質有保證，同時供貨也很穩定，不過這次的貿易戰可能會讓韓國公司對日本失去信心，長期下來將會衝擊日本產業。

現階段，三星已在實驗使用非日本製的光阻劑和氟化氫，然而，分析指出，尋求日本替代品的公司無法立即產生改變，因為日本倚仗的是數十年經驗的累積，就算現在開始進行開發，最快也要兩年以上的時間才有可能完全取代掉日本供貨。

日本也不是一開始就擁有現今霸主的地位，而是源自於大約十年前中國的稀土出口禁令，韓國現在已經投入高達8.5億美元的經費來構建韓國本土的晶圓供應鏈，政府更利用獨立的公文作業，期待加速整個流程。

對於其他韓國小廠而言，他們能做的就只有要求日本供應商加速供貨，以避免禁運措施進一步升級，日本廠商直言，他們雖與韓國客戶的關係良好，但政策走向並不是他們能決定的。

東京應用化學工業株式會社發言人指出，這都是政治因素，不是他們能控制的。