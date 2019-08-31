全球安全城市台北排名第22 香港跌出前十名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）智庫「經濟學人資訊社（The Economist Intelligence Unit）」昨（30）日公佈2019城市安全報告，綜合評比包括數位、衛生、個人及基礎建設等指標進行評選，日本東京以安全指數92.0居冠，台北以82.5分排名第22，在衛生安全評比獲得第10名。

經濟學人資訊社自2015年起，每2年進行1次評比，聚焦數位安全、衛生安全、個人安全以及基礎安全等4領域，目的在於反映城市在面臨衝擊時的恢復力及應變能力。

今年的2019城市安全報告共評比60個城市，亞洲國家共6個城市上榜，直接包辦前三名。日本東京（92.0）奪冠，新加坡（91.5）居2，日本大阪（90.9）第3、澳洲雪梨（87.9）第5、韓國首爾（87.4）第8、澳洲墨爾本（87.3）第10。

台北在綜合評比中獲得82.5，位居第22名，但在衛生安全評比中，獲得80.2分，獲得第10名，遠勝哥本哈根、雪梨、布魯塞爾及墨爾本等大城。

臨近國家城市中，中國北京（70.5）與上海（70.2）分別排名第31及32名，馬來西亞吉隆坡（66.3）排名第35。

此外，香港因反送中示威運動，在這次評比中跌出前十名，以83.7得分，僅位列第20名。