史博館意外發現畢卡索真跡　45年庫房深藏不露

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）近日整修中的國立歷史博物館（以下簡稱史博館），全面整理館藏文物，因而發現一批隱身於庫房的複製畫，竟藏有四幅畢卡索真跡，讓大家都又驚又喜。

史博館長廖新田告訴中央社說，博物館人員整理文物發現4件過去被認為畢卡索版畫的複製品，過去45年期間未展出，但近期經國內專家諮詢會議認定，3張石版畫、1張平版畫皆原作。

ETtoday報導，博物館在1955年成立後，具有教育西洋和中國藝術的使命，舉辦多次西畫展覽，但當時難以購買或借到真跡，因此多半委託藝術家搜集複製品。

廖新田解釋，而當時2位藝術家分別前往歐洲購買，其中有4幅畫重複，在展期結束後，72張海報在1977年入藏，成為國內早期西洋藝術教育的重要教材，直到今年因為閉館整建，進行文物整飭，才意外發現裡頭有珍貴藏品。

參與專家諮詢的知名版畫家鐘有輝表示，版畫是1963年之後才開始有版數紀錄的制度，史博館收藏的這4張版畫，製作於1960年到1963年間，雖然沒有版數記載，但仍可視為「原作」。

3張石版畫分別為「青年圈」（The Youth Circle,1961）、「鴿子與太陽」（Dove with Sun,1962）、「母與子」（Mother and Child,1963）；平版畫則為「和平鴿」。紙張是專業用紙，色彩精美溫潤，造型上充分表現畢卡索的獨特風格。

其中，「和平鴿」是畢卡索在西元1949年為巴黎第一屆國際和平會議所作的海報複製品，畫面是一隻傳統、寫實的鴿子，藉以宣揚世界和平的理念，從此之後，鴿子也成為了舉世聞名的和平象徵。