台赴日國際博物館大會　主題館「博物之島」探傳統未來

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)中華民國博物館學會將率團前往日本,參加「國際博物館大會」,台灣主題館「博物之島」由國立台灣博物館操刀,使用藝術家林惺嶽創作的群山彩虹呈現台灣多元的文化,此外,國立故宮博物院則呈現「東亞博物之美」,透過科技藝術詮釋大會主題「傳統的未來」,將於9月1日至7日在日本京都登場。

今年,中華民國博物館學會在文化部、教育部、國立故宮博物院等的共同指導協力下,將參與第25屆國際博物館大會,共計超過100名代表與會,發表60篇以上的學術論文。此外,也將宣佈國際人權博物館聯盟亞太分會在台成立的重大喜訊,將一併呈現於三年一度的國際交流大會。

台灣主題館展區由國立台灣博物館負責策劃,主展場「博物之島」(Taiwan: A Living Museum)呼應大會主題「博物館作為文化樞紐:傳統的未來」(Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition),將於9月2至4日日本國立京都國際會館新館博覽會展示。

主題館在山巒環繞的氛圍中,展現台灣博物館社群在「永續環境」、「人權與正義」、「友善平權與文化平權」及「社群與公眾參與」等四大主題實踐成果;主題背景則以藝術家林惺嶽的作品〈受大地祝福的山〉映入群山中的彩虹,象徵台灣多元共融的文化。

此外,國立故宮博物院的主題館「東亞博物之美」(Reinterpreting Tradition)展區,則以「多寶格」為設計概念,利用8K鏡頭讓轉心瓶的水草魚紋栩栩如生,搭配擴增實境(AR)技術,讓人體驗郎世寧的瓶中花,並以虛擬實境(VR)走入清明上河圖,結合典藏與科技交融,充分詮釋大會主題「傳統的未來」。

更多詳情請前往ICOM京都大會台灣展會專頁,及中華民國博物館學會Facebook專頁查詢。