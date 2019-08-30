新北3位校長 同獲教育部校長領導卓越獎肯定

108年度教育部校長領導卓越獎得獎名單公布， 新北市由中正國小許德田校長、大觀國中顏學復校長及江翠國中郭月 秀校長獲得殊榮，其中國中組5位獲獎校長，新北市即佔2名， 成績卓越。

新北市新店區中正國民小學許德田校長以「 經營一所持續追求進步的學校」作為治理學校的目標， 將自身定位為學習領導者，透過個人專業學習，帶領教師、 行政及家長學習，成功在校務評鑑獲得新北市「卓越學校」的殊榮。

新北市立大觀國民中學顏學復校長秉持「 為每個孩子點燃學習的熱情」的辦學理念， 不但將大觀國中打造為藝術基地，更是集藝術、科技、職探、 創客及智慧教育的特色學校，他不斷為孩子的學習創造新局， 讓家長認同、社區改變，更讓文化翻轉。

新北市立江翠國民中學郭月秀校長帶領江翠國中團隊以魔術方塊Mo re Fun方程開啟學生學習動能，營造實作體驗、專注投入、 理解掌握、想像突破、自信鑑賞的情境，啟動師生自主探索、 互動更新、跨域連結、數位擴展的潛能，完成多元素養工程再造。

教育局表示，新北市歷屆參加教育部校長領導卓越獎皆有獲獎， 今年先辦理市級評選推薦7位校長角逐教育部校長領導卓越獎， 最後有3位優秀校長脫穎而出榮獲獎項， 其中全國國中組5位獲獎的校長就有2位是新北市校長，成績卓越！ 獲獎校長展現個人特色領導風格，翻轉學校教育風貌， 引發師生的學習熱情，都是教育界的典範。