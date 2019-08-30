古聚蹟不當情歌王改當古蹟王 2019全國古蹟日開跑囉！

2019年全國古蹟日開跑了! 新北市政府文化局聯合淡水古蹟博物館、十三行博物館、 黃金博物館及林本源園邸於9月份推出「2019全國古蹟日—來！ 新北市看古聚蹟」，活動區分為「藝之所在」、「藝之所現」、「 藝之所行」、「藝之共感」等主題，內容包含科技互動展覽、 表演藝術、影像紀錄、建築講座、眷村市集、 古蹟定點導覽及文資小旅行等，還有古蹟日限定好康優惠活動， 歡迎民眾直接上網或透過電話報名。

文化局局長蔡佳芬表示，文資局為回應「歐洲遺產日」2019年度 主題「藝術與娛樂」，將今年度全國古蹟日主題訂為「文化資產‧ 遊於藝」。因此今年的活動除了展現淡水、八里區「 再造歷史現場專案計畫」現階段執行成果， 還結合社會潮流趨勢如表演藝術等媒介策劃文化資產推廣活動， 以翻轉一般人對文化資產的刻板印象， 讓不同世代族群都能引發興趣。

這次十三行博物館特別邀請知名藝術團體明日和合製作所聯手打造「 八里遙感劇場」，藉由耳機裝置，參加者將透過聽覺進而眼到、 腳到，全身五感並用體驗不一樣的八里。此外，435藝文特區進駐 藝文團隊「莫比斯圓環創作公社」也特別為板橋放送所量身打造， 讓演出融合鼓聲、戲劇、地景以及原住民古調與臺灣傳統歌謠， 為古蹟帶來嶄新感官體驗。 今年古蹟日也請到本市登錄說唱傳統表演藝術的保存者—陳美珠、 陳寶貴，邀請民眾走踏枋橋古城地景後來到林本源園邸聽戲， 體驗百年前常民聚眾聽說書的庶民娛樂。

黃金博物館有感文化資產的保存應從年輕世代開始做起， 今年古蹟日特別舉辦青年影像紀錄營，邀請棲地田野傳習所（GFS ）與金瓜石礦業文史達人，帶領時雨中學的學生， 以在地年輕人的視角， 用影像紀錄詮釋不同世代眼中的礦業遺產風貌，9月21日將在金瓜 石文化館舉行成果發表。

今年新北市串聯境內公、私立古蹟、 歷史建築聯名推出古蹟日好康優惠活動， 歡迎直接上文化局網站查詢（https://www. culture.ntpc.gov.tw/）。