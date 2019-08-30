新北市忠山實驗小學開學 課堂就是公民議堂

全國首座公民素養實驗小學—忠山實驗小學今(30) 日開學，首日即邀請新北市副市長謝政達參與公民素養課程，討論「 『博愛座』坐不坐？讓不讓？」的議題，體驗教室的課堂， 就是公民的議堂。

謝副市長表示，忠山實驗小學是全國首座公民素養實驗學校， 也是新北市第一所學校型態實驗教育學校， 象徵開啟新北市實驗教育元年。 新北已規劃相關前置輔導計畫及配套， 鼓勵有意願轉型為學校型態實驗教育的學校， 預計每年輔導至少1校提出申請，4年內以3所學校轉型為目標， 提供家長更多元的教育選擇。

開學首日的公民素養課程體驗，學生模擬各方意見， 與副市長一同對話討論「『博愛座』坐不坐？讓不讓？」。 未來除了公民素養課程，學校也將透過模擬聯合國會議的形式， 從學校出發，擴大到地方、區域、國家、世界， 結合SDGs專欄認識聯合國永續發展目標， 將相關議題融入會議中進行討論思辯，以提出解決策略， 實際解決問題。

此外，忠山實驗小學開學後將開設公民「真人圖書館」課程， 學校以「借閱」各界專業人員，結合主題課程分享不同領域的經歷， 讓學生的閱讀不僅限於圖書館中，還能真人互動近距離對話， 激發更多不同火花。學校也同步活化教室空間， 打造閱讀角並每月更換中心議題，期待透過環境改造， 以及基本素養與公民素養的雙核心學習，讓學生兼具公民美德、 美學與行動力，成為具公民素養的未來主人翁。

教育局表示，隨著適性發展及多元教育管道趨勢，以及105年起， 新北市近三年非學校型態實驗教育申請人數來看， 高國中小已由335人成長為499人， 顯示新北市家長對於教育選擇多元性之重視。 未來忠山實驗小學將以社會行動取向的課程設計與發展，建構「 全球思維、在地實踐」的公民教育，透過設計模擬聯合國會議課， 討論解決生活議題。