中華電信簡訊帳單擴大服務 歡迎工商好友申請使用

中華電信開放個人客戶使用簡訊帳單以來，廣獲好評。為回應廣大簡訊帳單粉絲的期盼與需求，即日起本公司加碼全面開放工商企業客戶申請簡訊帳單，竭誠歡迎您e起加入無紙化的環保行列。

不紙‧簡訊帳單 繳費真簡單

不論是公司、獨資、機關、外籍人士或個人客戶，皆可輕鬆以「簡訊驗證碼OTP」取得繳費條碼，方便就近至本公司各服務據點、神腦或統一、全家、萊爾富、OK超商出示手機條碼繳費。炎炎夏日，若不想出門繳費，也可直接點選條碼頁面「應繳金額數字」進行線上繳費，快速又方便。

e機在手 帳單帶著走 消費資訊e指掌握

簡訊帳單除了讓客戶享受繳費的便利，同時也能輕鬆掌握帳單明細，只要點選繳費條碼頁面的「費用明細」，就可隨時隨地查閱相關費用資料；如有需要亦可下載單據，請款報帳很方便。

e指簡單自助 輕鬆享有專屬帳單服務

感謝所有客戶對簡訊帳單的熱烈支持，中華電信誠摯邀請您與親朋好友加入無紙的行列，為環境永續發展盡e份心力、享受e指美好、不紙環保的便利與樂趣。更多詳細服務內容請參閱官網 https://www.cht.com.tw/home/cht/bill/sms-bill