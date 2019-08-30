中秋防豬瘟闖關 關務署籲民眾勿攜豬肉製品回台

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心今（30）日說，因應中秋節將屆進口貨物增加，為防杜有心人士藉由貨櫃夾藏疫區動物產品輸入我國，應變中心副指揮官行政院農業委員會副主任委員黃金城於今日率領應變中心邊境管制暨宣導組各成員機關，親赴基隆港視察邊境管制措施，並慰勉在邊境值勤把關的財政部關務署、衛生福利部食品藥物管理署及農委會防檢局等機關同仁的辛勞。

副指揮官首先來到財政部基隆關聽取該關簡報邊境貨櫃查驗措施及防檢局基隆分局報告貨櫃檢疫作業，接著並赴基隆港碼頭貨櫃場視察關務署及防檢局貨櫃查驗及檢疫現場作業。

副指揮官提醒各邊境管制機關，亞洲地區非洲豬瘟疫情仍未停歇，入侵我國風險仍高，因應中秋節貨物往來增加，務必提高警覺，針對高風險地區來的貨櫃要加強查驗及檢疫，防杜疫情藉由夾藏的非法動物產品入侵我國。

應變中心表示，根據防檢局過往實務經驗，於春節、端午節及中秋節前夕因民眾多有送禮習慣，違規輸入或攜入動植物產品確實較平時為多。防檢局皆透過如社群媒體、廣宣活動等方式，持續向民眾宣導勿自國外寄送或帶回肉類產品。

應變中心說，目前防檢局已有作業程序，民眾若收到含豬肉產品的郵包，可就近親送或寄送至防檢局各分局或檢疫站進行銷毀作業，如有不方便亦可向防檢局聯繫，於約定時間由檢疫人員收取，請民眾配合。

應變中心強調，中秋佳節將近，各相關部會已做好各項準備，確保防疫不打烊。應變中心也請國人切勿攜帶肉類產品回國，以免遭受重罰，民眾切勿以身試法。