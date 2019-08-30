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旅日注意　日本新幹線大型行李新規定

日本JR新幹線明年5月起，乘客若攜帶大型行李乘車，需事先登記預約

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/30 17:13
（圖／pixabay）

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（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）因應東京奧運，為加強車內安全，東海道、山陽、九州新幹線明年5月起，乘客需事先預約登記才開放攜帶大型行李乘車。

JR東海說明，原先位於車輛後方供擺放行李的區域，將設置成需要鑰匙才能使用。如果事先有預約使用的話，不會加收乘客任何費用，否則將加收1000日圓（約台幣300圓）的鑰匙費。

根據新規定，所謂的大型行李是指長、寬、高三邊加總在160公分到250公分間的行李。在購票窗口或是網上訂票頁面處，購入指定席車票時可一併預約放置大型行李。

若乘客將大型行李帶往自由席車廂，除1000日圓鑰匙費用外，還需要加收520日圓（約台幣150圓）的指定席費用。考慮於東京奧運前後訪日的國人，注意不要忘記預約被加收費用，破壞旅遊興致。

JR東海社長金子慎表示，除了加強防止恐怖攻擊外，攜帶大型行李的乘客可以在訂票時確保有放置行李的空間，同時也可以鼓勵乘客多利用指定席，舒緩擠在自由席的人潮。

不過，JR東日本則選擇不跟進，攜帶大型行李的旅客在搭乘東北、北陸新幹線時，一樣不需要特別預約。JR東日本表示，由於東北、北陸新幹線的班次較不密集，如果無法購得指定席，導致攜帶行李的旅客需要等到下一班次，會造成莫大的不便，所以選擇不採用預約制。
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